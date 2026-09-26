La Granja VIP se convirtió en tendencia en redes sociales pues el público atestiguó una de las peleas más intensas de la temporada cuando Manelyk González y Natalia Alcocer estallaron en gritos durante la madrugada de este sábado.

Tras la dinámica de “Traición en cadena” la exparticipante de Acapulco Shore y la actriz protagonizaron un enfrentamiento lleno de acusaciones y frases que rápidamente se viralizaron en TikTok y X; te contamos qué pasó cuál fue el origen del pleito.

Manelyk González y Natalia Alcocer se pelean a gritos en La Granja VIP: ‘Hipócrita’ | VIDEO

El conflicto en La Granja VIP surgió cuando Manelyk González le reprochó a Natalia Alcocer el querer acercarse a su grupo de aliados pese a no haberlos respaldado en la dinámica “Traición en cadena”, donde la actriz nominó a Bebeshita.

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Ya con unos tragos encima, la influencer no dudó en señalar a Alcocer frente a todos, en los dormitorios: “No vengas a mamar que te quieres juntar con nosotros, mantente con Pimpi y no vengas a mamar”. La intérprete gritaba algo indescifrable.

Además, Manelyk le gritó con aún más coraje: “Prefiero que me eche un embrujo a tu pinche hipocresía”. Además, comparó la actitud de Natalia con la de Niurka, con quien: “Por lo menos esta perra me lo cuenta derecho, no que tú, hipócrita, hipócrita”.

Natalia Alcocer respondió en el mismo tono: “Como quieras, amiga, como quieras. Y te agradezco todo, les agradezco todo”. Sin embargo, pese a su supuesto intento, sus palabras no lograron calmar el ambiente.

La pelea se extendió durante casi una hora y arrastró a otros participantes como Bebeshita, quien también reclamó a gritos sentirse traicionada por Natalia.

Mientras tanto, Bicolor, Pimpinela, Niurka, Carlos Trejo y Fernando miraban la escena con diversión. En redes sociales algunos comentarios fueron:

“Jajajaja, dígame que es IA !!”

“Esto me hizo recordar las primeras temporadas de AcaShore ”

“Niurka confirmó lo que dijo Mane”

🔥 MANELYK vs NATALIA ALCOCER:



“No vengas a mam4r que te quieres juntar con nosotros, Niurka siquiera es leal, hace lo que quiere, tú eres una pinch3 hipócrit4, prefiero que me eche un embrujo, a tu pinch3 hipocresí4”#LaGranjaVPMX pic.twitter.com/RKLczOY5n8 — nacho con O (@NachoConO) September 26, 2026

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