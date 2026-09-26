Las frutinovelas, el fenómeno viral desde hace meses que convirtió frutas en protagonistas de melodramas y hasta de historias como la de la polémica entre Steff Loaiza con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, podrían haber llegado a su fin.

Usuarios notaron que TikTok suspendió la cuenta oficial @frutasalocadas, que acumulaba más de 3.4 millones de seguidores, tras la polémica historia de Cocardo, la cual es considerada por muchos perturbadora pues retrata el canibalismo.

Las frutinovelas son canceladas por mostrar historias ‘caníbales’ en TikTok

TikTok suspendió la cuenta oficial @frutasalocadas, una de las más conocidas por compartir frutinovelas en idioma español. El episodio que, según usuarios, detonó la suspensión narraba cómo Cocardo mantenía congelado a Lima en el refrigerador de su negocio y lo convertía en nieve para vender.

Esta historia fue interpretada por miles de internautas y fans de este formato de entretenimiento como una referencia directa al canibalismo. Pese a estar centrado en las frutas y en un universo ficticio, resulta preocupante que alguien haya escrito un guion así para que la IA haya creado tal serie.

La frutinovela de Cocardo ha intrigado a los usuarios ı Foto: Captura de pantalla X @Dua11Angel

Aunque no existe una explicación oficial, se especula que TikTok actuó por reportes masivos o por restricciones hacia contenido generado con Inteligencia Artificial.

¿De qué trata la historia de Cocardo?

La historia de Cocardo es una frutinovela viral que se centra en un personaje interpretado por un coco, quien tiene una heladería. Un día decide hacer un sabor nuevo con el cuerpo de Lima, otro personaje a quien tiene congelado en el refrigerador del negocio.

Luego, la gente le pide más y más sabores, así que Cocardo no sabe qué hacer para mantener a sus compradores contentos. La respuesta llega cuando Fresa aparece en la heladería preocupada por el paradero de Lima, a quien no ha visto en días.

Cocardo lleva a Fresa al congelador, ella ve con horror el cuerpo de su familiar, y él la golpea para poder meterla también dentro del contenedor. Esta historia tiene tres partes, que ya circulan en X, antes Twitter, tras la suspensión de la cuenta @frutasalocadas de TikTok.

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