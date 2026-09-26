La actriz y conductora mexicana Bárbara Islas usó sus redes sociales para denunciar públicamente el acoso que ha sufrido por parte de un fan durante más de siete años.

Reveló que la situación comenzó con mensajes aparentemente inofensivos y saludos amigables, pero ahora este hombre es una amenaza constante para ella y su familia, lo que la llevó a pedir ayuda a las autoridades de la Ciudad de México.

Bárbara Islas denuncia más de siete años de acoso de un fan: ‘Mi vida está en riesgo’

Bárbara Islas denunció mediante un video publicado en su cuenta de Instagram que desde hace más de siete años enfrenta el acoso de un hombre identificado como Miguel “N”. “Les pido su apoyo por favor, mi vida está en riesgo y no soy la única con una situación así”, escribió junto al clip que acumula más de 50 mil Me Gusta.

Según relató la actriz y conductora, el hostigamiento comenzó con peticiones de fotos y saludos, algo aparentemente normal, pero escaló hasta intentos de ingresar a la casa de su familia en Puebla, además de seguirla a todas horas durante su vida cotidiana en la Ciudad de México.

El acosador de Bárbara Islas entró a la casa de la conductora. ı Foto: YT: Yordi Rosado

“Todo comenzó muy cordial, un fan que iba a cada uno de los lugares donde me presentaba, me pedía una foto, yo era muy amable. Después fue subiendo de tono… esto fue mucho más incómodo”, relató Bárbara Islas.

La situación se agravó recientemente cuando el hombre apareció afuera de Televisa y envió mensajes de texto a su hermana: “Esto se puso muy preocupante porque le mandó a mi hermana mensajes directamente, diciéndole que él ya no va a tener piedad ni de mí ni de ella”.

Bárbara Islas recordó que en 2022 ya había denunciado públicamente el acoso de Miguel “N” y reiteró su llamado a las autoridades para que actúen, pues está en peligro. “Les pido a las autoridades que prioricen el tema, pues muchas personas sufrimos acecho y es la antesala de delitos mucho peores”, señaló.

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