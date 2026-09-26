Chetes celebra veinte años de Blanco Fácil con gran éxito

El compositor regiomontano celebra 20 años de trayectoria solista con un recorrido nostálgico por sus mayores éxitos.

En un abrir y cerrar de ojos el tiempo pasó y Luis Gerardo Garza Cisneros, mejor conocido como “Chetes”, celebró el aniversario número veinte de su disco debut Blanco Fácil. Con una presentación muy especial, el músico y compositor se robó el corazón y los aplausos del público, que en todo momento mostró su cariño durante el show.

El concierto, que se celebró en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, comenzó con “Poco a poco” y de inmediato todos los asistentes comenzaron a aplaudir mientras entonaban al unísono “poco a poco, me convierto en otro…”.

El compositor regiomontano celebra 20 años de trayectoria solista con un recorrido nostálgico por sus mayores éxitos. ı Foto: CORTESÍA Liliana Estrada (Ocesa)

A continuación sonaron piezas como “Otra vez”, “Se fue el dolor” y “Llegó la luz”, las cuales trajeron a la memoria de los asistentes sus años de la preparatoria. Y es que la edad de la mayoría del público que asistió al concierto oscilaba entre los 35 y 40 años.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó cuando el exmiembro de Zurdok interpretó “Completamente”, y entonces el público se unió para cantar a todo pulmón el primer éxito que tuvo como solista. “Sobreviví” y “¿Qué vas a hacer?” fueron las siguientes canciones que entonó.

Luis Gerardo Garza Cisneros, “Chetes”, repasa íntegramente su álbum Blanco Fácil ante un Pabellón Oeste repleto. ı Foto: CORTESÍA Liliana Estrada (Ocesa)

Al ritmo de “Na na, na na na na na na, na” Gerardo Garza ejecutó “Camino a casa”, para después encaminarse al piano y entonar las notas melancólicas de “Regresa”, y transportar a todos al momento reflexivo de la noche.

El setlist también incluyó la muy coreada y ovacionada “Que me maten”, misma que tuvo como invitada a su hija Luisa Garza. De inmediato sin perder un segundo sonó “El sonido de tu voz” y “Una pieza”, las cuales concluyeron con la ejecución de Blanco Fácil.

Javier Blake de División Minúscula acompaña a Chetes en el escenario para revivir “Abre los ojos”, clásico de Zurdok. ı Foto: CORTESÍA Liliana Estrada (Ocesa)

“Chetes” continuó la noche con “Querer” y “16 de febrero”, sin embargo, el público que se dio cita en el Pabellón del Palacio de los Deportes se emocionó cuando Javier Blake de División Minúscula subió al escenario para interpretar “Abre los ojos”, canción de Zurdok. “Estático”, “Azul Oscuro” y “Arena”, fueron otras de las piezas que sonaron en la noche.

La presentación del regiomontano abrochó con un combo de canciones conformadas por “Si tú no vuelves”, “¿Cuántos pasos?”, “Volverás” y “Efecto Dominó”.

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