La magia de Meme del Real envuelve el Metropólitan

MEME DEL REAL es sin duda una de las figuras clave dentro del rock y la música en general en Latinoamérica, durante más de 30 años ha sobresalido gracias a su talento; por esto no fue una sorpresa que llenara el Teatro Metropólitan la noche del jueves, donde ofreció una presentación en solitario que fue especial para el público igual que para él.

El concierto inició con “Princesa”, del disco La Montaña Encendida, y desde sus primeras notas emocionó a los presentes, mientras un elegante Meme, enfundado en un traje, caminaba entre el escenario acompañado por tres músicos. Desde esta primera canción se notó la alegría del intérprete, quien no podía evitar bailar cada vez que tenía oportunidad de hacerlo.

El Tip: Después de tres décadas como integrante de Café Tacvba, el año pasado el músico, cantante y productor lanzó su primer álbum solista: La Montaña Encendida

Del mismo material discográfico llegó “Todo se marchó” con el músico tocando la guitarra. Luego la atmósfera fue electro pop con la balada “No puedo parar”, también coreada y ovacionada por todos los fans, quienes aplaudieron sin parar y gritaron alegres mientras Meme saludaba y le deseaba un feliz cumpleaños a alguien ubicado en la primera fila.

“Estar aquí es un gran regalo, estamos muy gozosos. Vamos a tocar canciones mías y otras que he hecho antes, se van a colar canciones de artistas que me gustan y a veces me da por tocar; va a ser una noche de chile, dulce y manteca, y espero que les guste”, dijo entusiasmado el músico y cantante a un Metropólitan repleto.

El escenario minimalista, adornado sólo con luces tenues, fue ideal para que los asistentes se enfocaran en la música interpretada en vivo, que siguió con un toque más bohemio con Emmanuel del Real haciendo gala de sus alcances como cantante mientras recitaba letras como “Porque contigo conocí el amor”.

El primer tema de Café Tacvba en sonar fue “Quiero ver”, y el repertorio tacubo continuó con “Aviéntame”, del icónico soundtrack de la cinta Amores perros, en compañía de Gustavo Santaolalla, invitado sorpresa. El momento puso la piel chinita al público.

Meme aprovechó para resaltar la importancia de Santaolalla en la música latinoamericana, también expresó su cariño y admiración hacia él. La fiesta siguió con “16 de febrero” junto a Chetes, versiones acústicas de “Lo que no fue no será” de José José, “La canción” de J Balvin con Bad Bunny, “Eres” y “Nunca es suficiente” de Natalia Lafourcade, todas en versiones regional mexicano.

También sonaron a ritmo de banda “¿Y todo para qué?” de Intocable, “Amor prohibido” de Selena y “Querida” de Juan Gabriel, que al final tuvo un toque de música disco. “Todo va a estar bien” puso a bailar a todos y el artista agradeció a sus fans por el apoyo a su música.

Sonaron más canciones, Gustavo Santaolalla regresó, el show finalizó y Meme conquistó la noche, dejando al público hechizado.