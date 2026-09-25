Karyme Lozano denuncia fraude en taxis en Paseo de la Reforma; le cobran 12 mil pesos por viaje | VIDEO

Karyme Lozano denuncia presunto intento de fraude en taxis de la CDMX; le cobran 12 mil pesos.

La actriz Karyme Lozano denunció que fue víctima de un supuesto intento de fraude en un taxi que abordó sobre Paseo de la Reforma, en el centro de la Ciudad de México, cuando, tras un viaje de menos de 100 pesos, se le hicieron dos intentos de cobro por más de 12 mil pesos.

A través de un video que difundió en sus redes sociales, la actriz narró el incidente que sufrió una noche en la Ciudad de México, cuando, tras visitar junto a un acompañante el Museo del Arte Moderno ubicado sobre Paseo de la Reforma, sufrió el incidente que derivó en un cobro excesivo.

Un viaje de 57 pesos se convirtió en uno de ¡12 mil pesos!

De acuerdo con la narración de Lozano, al salir del recinto, abordó un taxi del sitio ubicado al exterior. Desde el inicio del viaje, el conductor le indicó que el viaje tendría un costo de 57 pesos, pero que tendría que pagarse con tarjeta, a lo que ella y su acompañante aceptaron.

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Incidente ocurrió al exterior del Museo de Arte Moderno. ı Foto: Especial

No obstante, narró la actriz, al momento de pagar el viaje con su tarjeta en la terminal bancaria del taxista comenzaron los problemas.

Detalló que, primero, intentó hacer el pago de los 57 pesos con su tarjeta American Express, pero éste fue rechazado por la terminal bancaria. Ante esta situación volvió a intentar pagar, ahora con una tarjeta HSBC, la cual fue aceptada.

Sin embargo, al llegar a su destino, Karyme Lozano notó que sus aplicaciones digitales de American Express y HSBC le enviaron notificaciones por intentos de cobro de 12 mil pesos.

Destacó que, mientras American Express detuvo el intento de cobro, HSBC sí lo aceptó, por lo que hizo el desmesurado cargo a su tarjeta: “Me metieron un gol de 12 mil pesos”, dijo.

La actriz explicó que el banco registró el cargo bajo el concepto de “refacciones”, y que, al solicitar una aclaración, la institución le indicó que el cobro había sido aceptado debido a que se había hecho a través del PIN en terminal bancaria, lo que reduce la posibilidad de suplantación de identidad.

ERA UN VIAJE DE 57 PESOS PERO A KARIME LOZANO LE COBRARON 12 MIL pic.twitter.com/YBAxgEvu8C — Hora Cero Web (@horaceroweb) September 24, 2026

“Checo en HSBC que me metieron un gol de 12 mil pesos. [...] Ahí decía 12 mil pesos de un cobro de refacciones, o sea, ni al caso”, destacó Karyme Lozano.

“HSBC me manda una información, un correo de que no, pues que ni modo, que como yo metí el PIN y la tarjeta, pues sí, pero eran 57 pesos”, abundó.

“Voy a levantar una denuncia”, adelanta Lozano

Tras el incidente, Karyme Lozano adelantó que presentará una denuncia por este caso, tanto contra la unidad del taxi como contra el banco que aceptó el cobro.

“Sí voy a levantar una denuncia, definitivamente. Tengo el taxi, tengo las placas, tengo mucha información y voy a levantar una denuncia porque no se vale”, explicó la actriz.

Finalmente, la figura pública pidió a la ciudadanía tomar precauciones al tomar estos servicios en la Ciudad de México.

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