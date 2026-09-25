Les decomisan armas y droga

SSC detiene a 3 presuntos integrantes de grupo delictivo tras cateo en La Magdalena Contreras

Tres personas fueron detenidas durante un cateo en San Jerónimo; autoridades aseguraron seis armas de fuego y 300 dosis de posibles drogas

Tres personas fueron detenidas en un inmueble de San Jerónimo; los vinculan con grupo delictivo relacionado con extorsión y narcomenudeo.
Tres personas fueron detenidas en un inmueble de San Jerónimo; los vinculan con grupo delictivo relacionado con extorsión y narcomenudeo. Foto: SSC-CDMX
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La Razón Online

Tres presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y narcomenudeo fueron detenidos durante un cateo realizado en un inmueble de la alcaldía Magdalena Contreras, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel “N”, de 56 años; Miguel Ángel “N”, de 32, y Ailine “N”, de 28 años.

De acuerdo con las autoridades, el grupo tendría presencia en Magdalena Contreras y otros puntos de la Ciudad de México.

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Tres personas fueron detenidas en un inmueble de San Jerónimo.
Tres personas fueron detenidas en un inmueble de San Jerónimo. ı Foto: SSC-CDMX

El operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), luego de que un juez de Control autorizó la intervención del inmueble a partir de datos de prueba obtenidos durante trabajos de investigación.

La diligencia tuvo lugar en un domicilio de Calle Tuxpan, colonia San Jerónimo. En el sitio fueron aseguradas seis armas cortas de fuego, 200 dosis de metanfetamina, 100 dosis de marihuana y dos teléfonos celulares.

Fotografía de los tres detenidos.
Fotografía de los tres detenidos. ı Foto: SSC-CDMX

La SSC señaló que el despliegue se efectuó sin violencia y bajo los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.

Los tres detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados, junto con los objetos asegurados, ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

La dependencia indicó que, tras realizar un cruce de información, estableció que los detenidos posiblemente forman parte de una célula delictiva dedicada a la extorsión, así como a la compra, venta y distribución de drogas.

Autoridades aseguraron seis armas y drogas durante el cateo.
Autoridades aseguraron seis armas y drogas durante el cateo. ı Foto: SSC-CDMX

La SSC señaló que continuará con las acciones contra la venta y distribución de posibles sustancias ilícitas en la capital, con el objetivo de contribuir a la seguridad de la ciudadanía.

A través del trabajo conjunto con autoridades de seguridad del @GobCDMX y del @GobiernoMX, seguiremos enfrentando a quienes atentan contra el bienestar y la tranquilidad de las y los ciudadanos”, escribió el titular de la SSC, Pablo Vázquez.

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