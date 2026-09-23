SSC detiene a Irving ‘N’, objetivo prioritario, y dos más de célula ‘Los Tanzanios’ en BJ

Autoridades capitalinas detuvieron a tres presuntos integrantes de la célula delictiva “Los Tanzanios”, entre ellos Irving “N”, objetivo prioritario y uno de los presuntos líderes, tras una acción de seguridad en la alcaldía Benito Juárez.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez, quien destacó que la detención se llevó a cabo sobre la Calzada de Tlalpan, en la citada alcaldía, donde fueron detenidos el presunto líder Irving “N”, junto a Edgar “N” y Eduardo “N”.

Los detenidos estarían relacionados con la comisión de delitos como extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo.

Así fue la detención de los presuntos integrantes de “Los Tanzanios”

A través de un comunicado, la SSC detalló que la detención ocurrió después de que elementos de seguridad realizaban un recorrido de vigilancia y prevención sobre la Calzada de Tlalpan, donde observaron una camioneta en cuyo interior uno de los tripulantes manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego.

Al percatarse de esto, los oficiales realizaron el seguimiento de la camioneta, hasta que le dieron alcance en el cruce de las calles Napoleón y Miguel de Cervantes Saavedra, en la colonia Moderna de la citada alcaldía.

#Importante | Como resultado de labores de investigación e inteligencia policial en la @BJAlcaldia, efectivos de la @SSC_CDMX lograron la detención de Irving “N”, objetivo prioritario y uno de los presuntos líderes de un grupo delictivo generador de violencia, con operación… pic.twitter.com/v70TCIgWJX — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 23, 2026

A los tres tripulantes se les solicitó descender del vehículo para realizarles una inspección preventiva, tras la cual, detalló la SSC, se les aseguró:

Un arma de fuego con su cargador

Cuatro cartuchos útiles

135 bolsitas de plástico con una sustancia similar a la cocaína

70 dosis con aparente metanfetamina

85 bolsas con vegetal seco con características similares a la marihuana

Un kilogramo a granel del vegetal seco

Cuatro dispositivos móviles

Dinero en efectivo

A los tres sujetos, de 31, 33 y 41 años de edad, se les leyeron sus derechos de ley, después de lo cual, junto con lo asegurado, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

“Cabe mencionar que, tras un cruce de información, se tuvo conocimiento que los implicados posiblemente están relacionados con un grupo criminal dedicado a delitos como extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, con operación principalmente en la zona oriente y otros puntos de la Ciudad de México”, se lee en el comunicado de la SSC.

En tanto, el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que continúa el trabajo en las 16 alcaldías para “combatir a las células criminales que cometen delitos de alto impacto y atentan contra la tranquilidad de las y los ciudadanos”.

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