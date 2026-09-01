Extorsión es el reto más importante para los negocios, advierte Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que a 23 meses del inicio del actual gobierno, la seguridad, pero particularmente la extorsión es un reto que aún se tiene que atender, así como las desapariciones.

La Coparmex consideró que la estrategia de seguridad ha mostrado avances en algunos delitos, pero persisten pendientes que no pueden postergarse. De acuerdo con Data Coparmex, una de cada dos empresas en el periodo de octubre de 2025 a marzo de 2026, fue víctima de un delito y la extorsión encabeza la lista.

“A ello se suma la desaparición de más de 132 mil 800 personas. Por ello, esperamos acciones concretas para contener estos delitos, porque sin seguridad no hay confianza, inversión ni condiciones para crecer” Coparmex



Además de la certeza en la seguridad física, la confederación asegura que otro reto por atender está concentrada en la Inversión productiva. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inversión fija bruta representó 21.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de 2026.

Al respecto, Coparmex hizo hincapié en que la inversión aún está por debajo del 22.7 por ciento registrado un año antes, y lejos de la meta de 25 por ciento del Plan México. Por su parte, la inversión privada cayó a 17.9 por ciento del PIB, su menor nivel desde 2020, y la pública fue de 3.3 por ciento. Además, solo 23 por ciento de los socios de Coparmex considera que es buen momento para invertir.

De la misma manera, hacen un llamado para garantizar energía y agua suficientes para detonar las inversiones, y exhortaron garantizar la certeza jurídica.

“México necesita fortalecer el Estado de Derecho y la formación, evaluación y profesionalización de las personas juzgadoras para garantizar certeza a ciudadanos y empresas” Coparmex



Coparmex reconoce avances y disposición de Gobierno Federal

En cuanto a los avances del gobierno, la Coparmex reconoce la disposición de la actual administración para mantener abierto el diálogo con Estados Unidos y Canadá en la revisión del T-MEC.

El gremio patronal refiere que la integración regional representa una de las principales oportunidades para México y requiere una estrategia que preserve el acceso a los mercados, fortalezca las cadenas de suministro y genere condiciones para atraer mayor inversión productiva.

De la misma manera, respaldaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Perú y el acercamiento con España, dos socios relevantes para México, así como la modernización del acuerdo con la Unión Europea.

“Estos avances deben traducirse en más intercambio comercial, misiones empresariales y mayor certidumbre para las inversiones”, declaró la Coparmex.

A nivel local, opinan que el Plan México es una oportunidad que debe traducirse en inversión, aunque consideran positivo la estructuración de polos y proyectos de desarrollo con un enfoque que impulsa a las regiones.

Sin embargo, “el reto es pasar a la ejecución, con infraestructura, inversión y condiciones que permitan incorporar a más” micro, pequeñas y medianas empresas a cadenas de valor.

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cehr