Esta es la fortuna de Juan Domingo Beckmann, dueño de José Cuervo

Juan Domingo Beckmann Legorreta, director general de Becle y heredero del imperio de José Cuervo, se encuentra entre los empresarios más acaudalados de México.

Su nombre cobró relevancia después de que fue captado en una reunión privada con Andrés Manuel López Beltrán y su hermano Gonzalo, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un restaurante de la colonia Condesa de la Ciudad de México.

El empresario, de 59 años, dirige desde 2002 la compañía que pertenece a su familia desde hace más de 250 años. Becle comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores en 2017 y actualmente comercializa sus productos en decenas de países.

Beckmann es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con una maestría en Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente dentro del negocio familiar.

José Cuervo CEO Juan Domingo Beckmann is a big fan of Mexican narco-politicians. Meanwhile, #AMLO’s kids, Andy and Bobby, are close to #CJNG and even traveled to a San Francisco Giants game together. These people laugh at the gringos. Dump that bottle of Cuervo. @POTUS @SecRubio pic.twitter.com/fJhOcD9aj1 — LA FAN (@LosAngelesFanz) September 1, 2026

¿A cuánto asciende la fortuna de Juan Domingo Beckmann?

La fortuna de Juan Domingo Beckmann y su familia está estimada en mil 700 millones de dólares, de acuerdo con la actualización de Forbes correspondiente al 1 de septiembre de 2026.

Con este patrimonio, el mexicano aparece en el puesto 2 mil 468 entre las personas más ricas del mundo.

Su riqueza proviene principalmente de su participación en Becle, propietaria de marcas como José Cuervo, 1800 Tequila, Maestro Dobel, Centenario, Kraken Rum y Bushmills.

Beckmann heredó de su padre, Juan Francisco Beckmann Vidal, una participación cercana al 51 por ciento de Becle, mientras que su hermana Karen Beckmann Legorreta recibió alrededor del 36 por ciento. La familia conserva así el control de la compañía.

Por otro lado, de acuerdo con una columna publicada en El Universal, Beckmann participó el 24 de agosto en una reunión con Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán en el restaurante Magazzino de la colonia Condesa.

En el encuentro, conocido como “el cónclave de la Condesa”, también estuvieron Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia durante el gobierno de López Obrador, y el empresario Mauricio Garduño. La reunión habría durado al menos cinco horas.

A un día de conocerse este encuentro, el periodista Carlos Loret de Mola recuperó una fotografía tomada en Estados Unidos durante 2024, en la cual aparecen Beckmann y los hermanos López Beltrán sentados en las butacas del Oracle Park, estadio de los Gigantes de San Francisco, en California.

La imagen muestra que el empresario y los hijos del expresidente ya habían coincidido públicamente dos años antes. Sin embargo, se desconoce el motivo de aquella visita y tampoco se ha confirmado qué temas fueron abordados en la reciente reunión de la Condesa, pues los videos difundidos no tienen audio.

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MSL