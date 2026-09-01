Remesas son golpeadas más de 7% por apreciación del peso

La apreciación del peso frente al dólar impacta a las remesas que los migrantes mandan a sus familiares en México. De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), la remesa promedio —convertida en pesos— perdió 7.5 por ciento en su valor durante julio.

El Banxico informó que la remesa promedio en el séptimo mes se ubicó en 426 dólares, el equivalente a 7 mil 438 pesos; una cantidad menor a los 8 mil pesos que cada persona recibió en el mismo mes del año pasado.

Durante julio, la divisa nacional se apreció 1.29 por ciento en su paridad frente al dólar. La información oficial da cuenta de que el tipo de cambio cerró en 17.54 pesos por billete verde.

El equipo de analistas de Grupo Financiero Monex explicó que los factores que apoyaron a la moneda mexicana en julio fue una recuperación gradual del apetito por riesgo entre los operadores y el optimismo relacionado con las rondas de negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La remesa promedio en el séptimo mes se ubicó en 426 dólares ı Foto: Cuartoscuro

Más de 5,500 mdd

Paralelamente, el Banxico informó que, en el séptimo mes, los ingresos por remesas se ubicaron en 5 mil 571 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 3 por ciento.

El valor acumulado de las remesas entre enero y julio resultó de 36 mil 349 millones de dólares, cifra mayor que la de 35,250 millones de dólares reportada en el mismo lapso de 2025, lo que implicó un aumento anual de 3.1 por ciento.

Un informe de BBVA Research explica que los flujos de remesas sumaron seis meses al alza y entre febrero y julio han crecido 3.7 por ciento. Lo que explica el comportamiento de las remesas es el aumento de los trabajadores latinos en la población ocupada de Estados Unidos.

“Entre julio de 2022 y julio de 2026, prácticamente todo el crecimiento de la población ocupada en Estados Unidos se explica por el aumento de los trabajadores latinos o hispanos, cuyo número creció en 4.3 millones, al pasar de 29.2 a 33.5 millones”, detallaron.

Sin embargo, advierten que, pese a estos incrementos, las remesas se contrajeron 6.5 por ciento en julio en términos reales, debido a la inflación y, principalmente, a la depreciación del dólar.

A nivel general, las remesas a América Latina y el Caribe crecieron con fuerza en los primeros meses de 2026, pero se desaceleran en junio y julio. En el mes de julio se observaron crecimientos en Honduras, República Dominicana, Guatemala, México y Brasil. Por el contrario, en Colombia y El Salvador acumulan dos meses seguidos con retroceso.

El monto de las #remesas enviadas a México durante julio 2026 fue de 5,571 millones de dólares. 🌐 Consulta los detalles aquí: https://t.co/B5Mx24ZaOK pic.twitter.com/no0wuxAgoV — Banco de México (@Banxico) September 1, 2026

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LMCT