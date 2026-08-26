Banxico sube estimación del PIB a 1.5% para 2026, pero reduce la de 2027

El Banco de México (Banxico) incrementó en 0.4 puntos porcentuales el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2026, lo ubicó en 1.5 por ciento; el organismo resaltó que, el cambio se originó por el avance de la actividad económica en el segundo trimestre del año, superior a lo anticipado; una desaceleración entre julio y septiembre y una recuperación moderada y gradual en los últimos tres meses del año; no obstante, el pronóstico para 2027 lo redujo.

“Para 2026, se anticipa que el crecimiento del PIB se ubique en 1.5 por ciento, tasa mayor a la estimación puntual de 1.1 por ciento publicada en el Informe previo. El intervalo para la variación esperada del PIB en ese año se ubica entre 1.0 y 2.0 por ciento. Para 2027, se prevé un crecimiento del PIB de 2.0 por ciento, tasa ligeramente menor a la de 2.1 por ciento anticipada en el Informe anterior”, indicó el banco central en el informe trimestral de abril y junio.

Sobre el consumo, y a pese a la debilidad que tuvo el consumo privado al inicio del año, en los siguientes trimestres mantendrá una tendencia positiva; no obstante, la inversión seguirá con debilidad por la incertidumbre relacionada con el entorno comercial y por la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Además, el hecho de que Estados Unidos no haya renovado el T-MEC y haya decidido revisiones anuales generó mayor incertidumbre sobre la relación comercial de la región, y aunque el acuerdo mantiene condiciones preferenciales para las exportaciones mexicanas, “la falta de una resolución definitiva sobre su futuro persiste como un factor adverso para las decisiones de inversión”.

A ello se suma el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán que ha generado mayor incertidumbre global, y aunque los efectos en la economía mexicana no se pueden anticipar, sí es un riesgo a la baja para el desempeño económico de México.

Respecto a las exportaciones, habrá un crecimiento con moderación impulsado por el comportamiento de la producción industrial de Estados Unidos y por sus requerimientos de bienes que tengan relación con el sector tecnológico.

Inflación

En el segundo informe trimestral del año, el Banxico destacó que los pronósticos de inflación general y subyacente se mantienen respecto del anuncio de política monetaria del 6 de agosto.

“Se anticipa que las inflaciones general y subyacente continúen descendiendo, si bien de manera más gradual que lo anteriormente previsto. Así, se espera que la inflación converja a la meta en 2027. El cambio en la trayectoria refleja niveles moderadamente más elevados a los anticipados para la inflación subyacente durante la mayor parte del horizonte de pronóstico, así como para la no subyacente en los primeros tres trimestres de 2027”, indicó.

Destacó que el pronóstico para la inflación general considera una revisión a la baja en el tercer trimestre de 2026, debido a una baja en la inflación no subyacente o aquella que incluye los precios de los bienes y servicios más volátiles, en específico en las mercancías agropecuarias y en el cuarto trimestre, el nivel de la inflación general es el mismo que se dio en el informe anterior.

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FGR