Peso se aprecia 2% en agosto

Con el final de agosto se confirmó que el tipo de cambio se apreció 1.97 por ciento respecto al dólar al cotizar en 17 unidades por cada billete verde, de acuerdo con información de Bloomberg.

En el mes pasado, el tipo de cambio perforó la barrera de las 17 unidades, tras más de dos años sin conseguirlo. La última vez fue en vísperas de la elección presidencial del 2024.

También se corroboró que entre enero y agosto el peso mexicano acumula una apreciación de 5.6 por ciento. Entre países emergentes, la moneda nacional solo está por detrás del real brasileño y peso colombiano.

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Banco Base sostuvo que durante agosto, la moneda concentró apreciaciones en las primeras tres semanas del mes y con ello ganó una nivel de 2.62 por ciento. La razón que impulsó la divisa fue una debilidad de la moneda estadounidense.