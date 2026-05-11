Extorsión deja 32 víctimas al día en México; Coparmex alerta aumento en 17 entidades

Entre enero y marzo de 2026, se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión a nivel nacional; es decir, 32.4 personas diarias en promedio, y aunque esta cifra significó una reducción anual de 3.73 por ciento, respecto al mismo periodo del año pasado, en al menos 17 entidades del país aumentó este delito.

En conferencia de prensa, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sostuvo que las pérdidas estimadas por este ilícito, ascienden a alrededor de 15 mil millones de pesos anuales, cifra que representa 0.04 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Este es el impuesto más alto que pagan las empresas hoy, y por eso por eso hemos dicho que el delito de extorsión está desbordado, es el delito que mata a las MiPymes, que tiene de rodillas a miles de empresarios en el país. Es el delito que además cuesta, según la estimación del INEGI, 0.04 por ciento del PIB anual, ¿a qué equivale? 15 mil millones de pesos”, indicó Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Coparmex.

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97% de las extorsiones no se denuncian

Lo anterior se agrava si se considera que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 97 por ciento de las extorsiones no se denuncian o no concluyen en carpetas de investigación, por lo que las cifras oficiales representan apenas el 3.0 por ciento del fenómeno real .

Ante este panorama, la Coparmex presentó en conferencia de prensa los resultados del Monitor de Seguridad correspondiente al periodo enero a marzo de 2026. El análisis se enfocó particularmente en el comportamiento de la extorsión a nivel nacional, estatal y municipal, incorporando por primera vez la desagregación de subtipos del delito bajo la nueva metodología oficial, así como el Índice de Extorsión Coparmex (IEC).

Aumenta extorsión en 17 entidades

Por su parte, Jorge Peñuñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de la confederación, señaló que en 17 de las 32 entidades federativas aumentó la extorsión en el primer trimestre del año con respecto a 2025 y que nueve estados alcanzaron máximos históricos en los últimos 11 años.

Asimismo, detalló que los estados con mayor variación anual fueron Chihuahua, Zacatecas, Yucatán y Tabasco. Mientras que nueve entidades llegaron a su máximo histórico, entre ellas: Chihuahua, Ciudad de México, Morelos y Querétaro. Por otro lado, de los 20 municipios con las tasas más altas de extorsión, 13 se concentran en Guanajuato, con siete y la Ciudad de México con seis.

Peñuñuri Pantoja también presentó las propuestas impulsadas por la Coparmex para combatir este delito, entre las que destacaron la homologación de las legislaciones locales con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la instalación obligatoria de inhibidores de señal en centros penitenciarios y la creación de unidades especializadas en extorsión dentro de todas las fiscalías estatales.

Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer la atención a víctimas y revisar mecanismos que permitan dar mayor certidumbre y respaldo a las empresas afectadas.

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cehr