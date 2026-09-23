Incautan 13 toneladas de tabaco ilegal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México,, en conjunto con las Fuerzas Armadas y otras autoridades federales, aseguró 13 toneladas de tabaco ilegal en predios cateados en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

Las autoridades detallaron que, luego de las labores de investigación, se identificaron seis inmuebles distribuidos en las dos demarcaciones ligados a la venta y distribución de droga.

De acuerdo con lo reportado por diversas dependencias, en los operativos de seguridad los uniformados decomisaron 650 mil cajetillas de cigarros, así como dosis de droga, mercancía apócrifa y cartuchos de distintos calibres.

Ayer, La Razón informó que durante septiembre, autoridades federales reportaron un total de 33 millones 473 mil 92 cigarrillos apócrifos asegurados en el Aeropuerto Internacional de la CDMX.

Además, en agosto pasado, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Marina (Semar) y el Gabinete de Seguridad aseguraron 52 millones 500 mil unidades de este tipo de productos en el aeropuerto capitalino. El embarque procedía de Vietnam.