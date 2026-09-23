Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 23 de septiembre: ¿Qué calles están cerradas?

Bloqueo sobre avenida Río de la Loza en días pasados

Este miércoles 23 de septiembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

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Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 23 de septiembre

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 23 de septiembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Petroleros Unidos por México: Torre Ejecutiva Pemex (Puerta 20) Bahía de San Hipólito No. 20, Col. Verónica Anzures, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 07:30

Extrabajadores de la extinta Ruta 100: Secretaría de Gobierno Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Liga comunista “23 de septiembre”: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco (al exterior) Av. Instituto Politécnico Nacional y Av. Wilfrido Massieu, Col. Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, desde las 12:00

Sociedad civil mexicana: Junta de Asistencia Privada de México Calderón de la Baraca No. 92, Col. Polanco, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 11:00

Libres y combativas MX: Juzgados Penales de la Ciudad de México Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00

Colectivo Casanova: Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fortuna, Col. Magdalena de las Salinas, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 13:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 23 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT