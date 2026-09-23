Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 23 de septiembre: ¿Qué calles están cerradas?

Este miércoles 23 de septiembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
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Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 23 de septiembre
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 23 de septiembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Petroleros Unidos por México: Torre Ejecutiva Pemex (Puerta 20) Bahía de San Hipólito No. 20, Col. Verónica Anzures, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 07:30
- Extrabajadores de la extinta Ruta 100: Secretaría de Gobierno Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
- Liga comunista “23 de septiembre”: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco (al exterior) Av. Instituto Politécnico Nacional y Av. Wilfrido Massieu, Col. Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, desde las 12:00
- Sociedad civil mexicana: Junta de Asistencia Privada de México Calderón de la Baraca No. 92, Col. Polanco, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 11:00
- Libres y combativas MX: Juzgados Penales de la Ciudad de México Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00
- Colectivo Casanova: Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fortuna, Col. Magdalena de las Salinas, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 13:00
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LMCT