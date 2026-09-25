Les decomisan armas y fentanilo

Detienen a 8 en Mazatlán, Sinaloa, resultado de reforzamiento de seguridad federal

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que la detención de ocho personas fue resultado del reforzamiento de seguridad federal anunciado la semana pasada

Detienen a 8 en Mazatlán, Sinaloa, tras reforzamiento de seguridad federal.
Detienen a 8 en Mazatlán, Sinaloa, tras reforzamiento de seguridad federal. Foto: SSPC
Por:
Arturo Meléndez

Fuerzas federales detuvieron a ocho presuntos generadores de violencia en Mazatlán, Sinaloa, en una operación que fue resultado del reforzamiento de seguridad anunciado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la semana pasada.

A través de una breve publicación en redes sociales, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó que, resultado de una operación interinstitucional, fueron detenidas ocho personas en Mazatlán, a quienes, además, les fueron decomisadas armas y droga.

García Harfuch detalló que, además de las ocho capturas, fueron asegurados:

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  • 19 armas de fuego
  • Más de 2 mil cartuchos
  • 14 artefactos explosivos
  • 415 pastillas de fentanilo
  • Vehículos y equipo táctico

En el operativo participaron elementos de la SSPC junto con las Secretarías de la Defensa (Defensa) y de la Marina (Semar), junto con la Guardia Nacional y autoridades estatales.

Omar García Harfuch destacó que el reforzamiento de seguridad seguirá en Mazatlán por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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