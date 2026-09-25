Detienen a 8 en Mazatlán, Sinaloa, resultado de reforzamiento de seguridad federal

Fuerzas federales detuvieron a ocho presuntos generadores de violencia en Mazatlán, Sinaloa, en una operación que fue resultado del reforzamiento de seguridad anunciado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la semana pasada.
A través de una breve publicación en redes sociales, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó que, resultado de una operación interinstitucional, fueron detenidas ocho personas en Mazatlán, a quienes, además, les fueron decomisadas armas y droga.
García Harfuch detalló que, además de las ocho capturas, fueron asegurados:
Temblor en México HOY 25 de septiembre: Noticias AL MOMENTO de sismos
- 19 armas de fuego
- Más de 2 mil cartuchos
- 14 artefactos explosivos
- 415 pastillas de fentanilo
- Vehículos y equipo táctico
En el operativo participaron elementos de la SSPC junto con las Secretarías de la Defensa (Defensa) y de la Marina (Semar), junto con la Guardia Nacional y autoridades estatales.
Omar García Harfuch destacó que el reforzamiento de seguridad seguirá en Mazatlán por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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