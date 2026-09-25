Detienen a 8 en Mazatlán, Sinaloa, resultado de reforzamiento de seguridad federal

Fuerzas federales detuvieron a ocho presuntos generadores de violencia en Mazatlán, Sinaloa, en una operación que fue resultado del reforzamiento de seguridad anunciado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la semana pasada.

A través de una breve publicación en redes sociales, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó que, resultado de una operación interinstitucional, fueron detenidas ocho personas en Mazatlán, a quienes, además, les fueron decomisadas armas y droga.

García Harfuch detalló que, además de las ocho capturas, fueron asegurados:

19 armas de fuego

Más de 2 mil cartuchos

14 artefactos explosivos

415 pastillas de fentanilo

Vehículos y equipo táctico

En el operativo participaron elementos de la SSPC junto con las Secretarías de la Defensa (Defensa) y de la Marina (Semar), junto con la Guardia Nacional y autoridades estatales.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, continúa el reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa. Ayer en acciones operativas coordinadas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales.

Se aseguraron:

8 detenidos

19 armas de… pic.twitter.com/xAgTgveTHR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 25, 2026

Omar García Harfuch destacó que el reforzamiento de seguridad seguirá en Mazatlán por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am