Marchas y bloqueos en CDMX HOY 25 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.
Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.
No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.
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Este viernes 25 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.
Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 25 de septiembre se esperan 14 concentraciones y dos citas, sin ninguna marcha prevista.
Concentraciones
- COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO: Se concentrarán en la Universidad Autónoma Metropolitana “Unidad Azcapotzalco”, Av. San Pablo Xalpa No. 180, Col. San Martín Xochinahuac, Alc. Azcapotzalco a las 09:00 hrs. (Nota: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades).
- COALICIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD: Se concentrarán en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Diagonal 20 de Noviembre No. 275, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs. (Nota: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y la afectación de vialidades).
- EX TRABAJADORES DE ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.: Se concentrarán en el Poder Judicial de la Federación, Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón a las 10:00 hrs. (Nota: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades).
- COMITÉ EJECUTIVO DE DEMOCRATS ABROAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en el Monumento a “Martin Luther King Jr.”, Av. Emilio Castelar y Julio Verne, Col. Polanco IV Secc., Alc. Miguel Hidalgo a las 11:00 hrs. (Nota: No se descarta acudan en apoyo familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como afectación de vialidades).
- COMUNERAS Y COMUNEROS DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA: Se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas), Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs.
- MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA, GUERRERO: Se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 900 personas; no se descarta que se trasladen a otra dependencia gubernamental).
- FRENTE AMPLIO DE FAMILIAS BUSCADORAS DE JUSTICIA “LUXIÉRNAGAS” EN LA CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs. (Nota: No se descarta que se sumen otros colectivos y la afectación de vialidades).
- COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, PLANTEL SUR: Se concentrarán en el Colegio de Ciencias y Humanidades “Plantel Sur”, Blvd. Cataratas y Llanura, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel, Alc. Coyoacán a las 11:00 hrs. (Nota: No se descarta afectación de vialidades).
- PLATAFORMA 4:20: Se concentrarán en tres puntos: 1) Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. y Alc. Cuauhtémoc; 2) Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; 3) Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero a las 12:00 hrs.
- COLECTIVO “LA MARIPOSA VIOLETA”: Se concentrarán en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 13:00 hrs. (Nota: No se descarta el apoyo de colectivas feministas ni la afectación de vialidades).
- RED DE VÍCTIMAS DE LA PATRULLA FRONTERIZA DE EE UU: Se concentrarán en el Antimonumento +72, Paseo de la Reforma No. 305, Col. y Alc. Cuauhtémoc a las 15:00 hrs. (Nota: No se descarta el bloqueo de vialidades durante el desarrollo de sus actividades).
- GRUPO “CUERVOS” DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES TÉCNICOS DEL CONALEP “ING. JOSÉ ANTONIO PADILLA SEGURA III”: Se concentrarán en el CONALEP “Ing. José Antonio Padilla Segura III”, Calle de la Borrasca y Av. Acueducto de Guadalupe, Col. Unidad Acueducto de Guadalupe, Alc. Gustavo A. Madero durante el día. (Nota: No se descarta que se trasladen a otro lugar o que alteren el orden).
- GRUPO “SARGENTO” DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES TÉCNICOS DEL CECyT NO. 1 “GONZALO VÁZQUEZ VELA” DEL IPN: Se concentrarán en el CECyT No. 1, Av. 510 No. 1000, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, Alc. Gustavo A. Madero a las 15:00 hrs. (Nota: No se descarta traslado para evento musical ni actos que alteren el orden).
- MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día.
Citas Agendadas
- COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL GARIBALDI: Cita agendada en la Secretaría de Gobierno, Av. Plaza de la Constitución No. 01, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs.
- VECINOS DE LA COLONIA SAN JOSÉ TICOMÁN: Cita agendada en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Xocongo No. 131, Col. Centro Tránsito, Alc. Cuauhtémoc a las 10:30 hrs.
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