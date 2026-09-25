Marchas y bloqueos en CDMX HOY 25 de septiembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Fotografía de archivo de una protesta de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Azcapotzalco.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Fotografía ilustrativa de una protesta por el caso Ayotzinapa en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este viernes 25 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 25 de septiembre se esperan 14 concentraciones y dos citas, sin ninguna marcha prevista.

Concentraciones

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO : Se concentrarán en la Universidad Autónoma Metropolitana “Unidad Azcapotzalco”, Av. San Pablo Xalpa No. 180, Col. San Martín Xochinahuac, Alc. Azcapotzalco a las 09:00 hrs. (Nota: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades) .

COALICIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD : Se concentrarán en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Diagonal 20 de Noviembre No. 275, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs. (Nota: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y la afectación de vialidades) .

EX TRABAJADORES DE ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. : Se concentrarán en el Poder Judicial de la Federación, Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón a las 10:00 hrs. (Nota: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades) .

COMITÉ EJECUTIVO DE DEMOCRATS ABROAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en el Monumento a “Martin Luther King Jr.”, Av. Emilio Castelar y Julio Verne, Col. Polanco IV Secc., Alc. Miguel Hidalgo a las 11:00 hrs. (Nota: No se descarta acudan en apoyo familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como afectación de vialidades) .

COMUNERAS Y COMUNEROS DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA : Se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas), Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs.

MADRES Y PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA, GUERRERO : Se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 900 personas; no se descarta que se trasladen a otra dependencia gubernamental) .

FRENTE AMPLIO DE FAMILIAS BUSCADORAS DE JUSTICIA “LUXIÉRNAGAS” EN LA CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs. (Nota: No se descarta que se sumen otros colectivos y la afectación de vialidades) .

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, PLANTEL SUR : Se concentrarán en el Colegio de Ciencias y Humanidades “Plantel Sur”, Blvd. Cataratas y Llanura, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel, Alc. Coyoacán a las 11:00 hrs. (Nota: No se descarta afectación de vialidades) .

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en tres puntos: 1) Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. y Alc. Cuauhtémoc; 2) Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; 3) Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero a las 12:00 hrs.

COLECTIVO “LA MARIPOSA VIOLETA” : Se concentrarán en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 13:00 hrs. (Nota: No se descarta el apoyo de colectivas feministas ni la afectación de vialidades) .

RED DE VÍCTIMAS DE LA PATRULLA FRONTERIZA DE EE UU : Se concentrarán en el Antimonumento +72, Paseo de la Reforma No. 305, Col. y Alc. Cuauhtémoc a las 15:00 hrs. (Nota: No se descarta el bloqueo de vialidades durante el desarrollo de sus actividades) .

GRUPO “CUERVOS” DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES TÉCNICOS DEL CONALEP “ING. JOSÉ ANTONIO PADILLA SEGURA III” : Se concentrarán en el CONALEP “Ing. José Antonio Padilla Segura III”, Calle de la Borrasca y Av. Acueducto de Guadalupe, Col. Unidad Acueducto de Guadalupe, Alc. Gustavo A. Madero durante el día. (Nota: No se descarta que se trasladen a otro lugar o que alteren el orden) .

GRUPO “SARGENTO” DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES TÉCNICOS DEL CECyT NO. 1 “GONZALO VÁZQUEZ VELA” DEL IPN : Se concentrarán en el CECyT No. 1, Av. 510 No. 1000, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, Alc. Gustavo A. Madero a las 15:00 hrs. (Nota: No se descarta traslado para evento musical ni actos que alteren el orden) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día.

Citas Agendadas

COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL GARIBALDI : Cita agendada en la Secretaría de Gobierno, Av. Plaza de la Constitución No. 01, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs.

VECINOS DE LA COLONIA SAN JOSÉ TICOMÁN: Cita agendada en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Xocongo No. 131, Col. Centro Tránsito, Alc. Cuauhtémoc a las 10:30 hrs.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am