Tras choque con medios de EU, la Casa Blanca lanza TRUMP TV

La Casa Blanca anunció el lanzamiento de TRUMP TV para difundir contenido continuo sobre la Administración de Donald Trump.

La Casa Blanca anunció el lanzamiento de “TRUMP TV: The Essentials Station”, un nuevo canal digital para transmitir de manera continua, las 24 horas del día y los siete días de la semana, contenido relacionado con la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La emisión del canal arrancará a las 19:00 horas del Este a través del canal institucional de YouTube y la aplicación oficial de la Casa Blanca. El proyecto ofrecerá videos, discursos y los momentos destacados del Gobierno estadounidense.

Según el anuncio, la Administración Trump argumentó que en algunos casos la prensa ha informado de manera inexacta o ha omitido la cobertura de sus logros. Por ello, la plataforma difundirá los contenidos descritos como sus “mayores éxitos, sin censura”.

El lanzamiento se produce en medio de una creciente disputa entre la Administración de Donald Trump y los medios de comunicación.

Donald Trump defiende veto a medios

Más temprano, el mandatario defendió su decisión de vetar en la Casa Blanca a cadenas y portales como CNN y MS NOW, a quienes calificó de “payasos” y recriminó que únicamente publican informaciones negativas.

IT'S LIVE. 📺🦅



TRUMP TV IS STREAMING NOW. 24/7, updated in real time, with top past moments, announcements, and the latest and greatest from the administration all in one place.



Not every big moment has made it on your tv, now it can.



📲 https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/g4v7n2J04s — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

El presidente estadounidense dio por hecho que la representación legal del Gobierno tendrá que recurrir en tribunales. Explicó que el juez federal asignado al caso, Timothy Kelly —nombrado durante su propia gestión—, ya falló en contra de la Casa Blanca en una disputa similar ocurrida en 2018 .

Trump arremete contra medios previo a elecciones

Trump criticó que dichos medios violan la seguridad nacional con noticias que calificó de falsas y difamatorias basadas en fuentes desconocidas. Sostuvo que los periodistas distorsionan intencionadamente su labor a pesar de los resultados de su gestión.

Asimismo, el mandatario recordó su victoria electoral a pesar del rechazo manifestado por el 94% de la prensa escrita y televisiva, argumentando que los medios tradicionales carecen de credibilidad ante la ciudadanía. Afirmó que mantiene la obligación de luchar por el éxito y la seguridad del país.

Como respuesta al veto que entró en vigor el pasado sábado, las principales cadenas de televisión de Estados Unidos —entre las que se encuentran ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC— tomaron la determinación conjunta de rechazar la cobertura de las actividades oficiales de la Casa Blanca.

Streaming 24/7.



Live at 7PM. 👀📺 pic.twitter.com/ax9obEH4sf — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

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