ICE rastrea a migrantes con nueva tecnología

Un grupo de inmigrantes fue deportado por agentes del ICE a través del puente internacional McAllen-Hidalgo-Reynosa, Texas, el pasado 13 de marzo.

Para los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, el temor a una redada ya no se limita a la posibilidad de encontrarse con agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una calle, un centro de trabajo o a la salida de una escuela.

Ahora, detrás de los operativos, existe una infraestructura tecnológica capaz de cruzar información, relacionar domicilios y registros, y colocar en un mapa las ubicaciones probables de personas que se busca detener.

Uno de los sistemas utilizados por la agencia es ELITE, una herramienta desarrollada por la empresa estadounidense de software Palantir, que procesa información para generar pistas sobre dónde podría encontrarse una persona.

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El Dato: Entre el 1 de octubre de 2025 y lo que va de 2026, los tribunales migratorios de EU han ordenado expulsar a 160 mil 29 connacionales, uno de cada cinco deportados.

La plataforma puede mostrar posibles objetivos en mapas, presentar expedientes y asignar un nivel de confianza a una dirección determinada.

Sin embargo, no significa que el ICE conozca necesariamente la ubicación exacta y en tiempo real de cada migrante. El testimonio de un agente ante una corte federal señaló que incluso una predicción de 100 por ciento puede ser equivocada y que los agentes deben verificar la información.

Para las comunidades mexicanas, la existencia de este sistema se suma a un contexto de creciente presión migratoria, donde los operativos se han trasladado de la frontera hacia los barrios y lugares de trabajo donde viven y laboran miles de connacionales.

En Houston, la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, durante un operativo del ICE el pasado 7 de julio, se convirtió en uno de los casos que más indignación provocó entre las comunidades mexicanas.

74 mil 870 órdenes de deportación hay desde octubre del 25

Salgado Araujo llevaba cerca de 35 años viviendo en Estados Unidos, tenía tres hijos ciudadanos estadounidenses y trabajaba en la construcción.

El ICE sostuvo inicialmente que el vehículo que conducía había sido utilizado para intentar embestir a agentes.

N obstante, tres hombres mexicanos que viajaban con él cuestionaron esa versión y aseguraron que los agentes dispararon casi inmediatamente después de salir de su auto.

César Espinosa, director ejecutivo de la organización FIEL (Immigrant Families and Students in the Fight), aseguró a La Razón que él cuestionó la falta de transparencia alrededor del operativo que terminó con la muerte de Salgado Araujo, así como que las autoridades no hicieran públicos elementos fundamentales de la investigación, incluido si existían grabaciones de cámaras corporales.

Advirtió que la agencia opera ahora con mayores recursos y poder, mientras organizaciones y familias enfrentan dificultades para conseguir información y exigir responsabilidades por los abusos.

Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), señaló que el caso de Lorenzo Salgado Araujo forma parte de una preocupación más amplia por el uso de la fuerza letal y por la falta de mecanismos independientes sólidos de rendición de cuentas.

Explicó que ELITE fue diseñado para transformar información dispersa en pistas que puedan ser utilizadas por agentes de ICE. La herramienta puede extraer direcciones de registros complejos, relacionarlas con información migratoria y otros datos, y presentar a los agentes migratorios una representación geográfica de posibles objetivos.

Además, comentó que la información puede incluir registros judiciales, órdenes de deportación y datos migratorios como el denominado Alien Number, un identificador asignado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Las investigaciones sobre el ecosistema tecnológico del ICE han documentado que los sistemas de Palantir pueden relacionarse con otras fuentes de información utilizadas por el departamento, incluidas tecnologías de reconocimiento facial, cámaras que leen matrículas y sistemas de vigilancia fronteriza.

Stephanie Brewer señaló que, aunque no puede decirse que exista un “mapa de mexicanos” como tal, “los connacionales pueden quedar incluidos en estos sistemas cuando sus datos aparecen en las fuentes consultadas por las autoridades”.

Durante una protesta el jueves pasado, los manifestantes cuestionaron particularmente el funcionamiento de ELITE.

Sarah Collins, una de las organizadoras, acusó a la compañía de ayudar al ICE a detener y rastrear no sólo a inmigrantes, sino a ciudadanos y activistas.

Collins describió la herramienta como una especie de sistema de mapas que permite al ICE saber hacia dónde dirigir sus operativos.

“Las críticas también han alcanzado a ImmigrationOS, otra plataforma desarrollada por Palantir para ICE, cuyo objetivo es integrar y automatizar distintas etapas del proceso migratorio.

“ICE pagó más de 29 millones de dólares por el desarrollo de esta herramienta, de acuerdo con una investigación de Factchequeado”, expuso.

En Chicago, Marimar Martínez, una mexicana-estadounidense que sobrevivió a un ataque de un agente federal, declaró ante legisladores estadounidenses que se convirtió en defensora de personas que viven con miedo y buscan justicia y rendición de cuentas.

“Soy una mexicoamericana de primera generación”, declaró en su testimonio ante el Congreso. “Soy una sobreviviente de las acciones de esta administración”, dijo a La Razón.

Su testimonio refleja la preocupación que atraviesan las familias mexicanas y latinoamericanas: que una interacción cotidiana con agentes migratorios pueda terminar en una detención, una separación familiar o, en los casos más extremos, en una tragedia.

Marimar Martínez sostuvo que el miedo está en lo que sucede cuando múltiples rastros de una persona —un domicilio, un expediente, un número migratorio, un registro público o privado— pueden ser conectados y convertidos en una pista para una operación.

“El propio sistema reconoce que sus predicciones pueden equivocarse. Sin embargo, para un migrante, una dirección equivocada no es un simple error de software: puede significar que agentes lleguen a una vivienda, detengan a una persona equivocada o sometan a una familia a una situación de miedo”.