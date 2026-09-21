Rumbo al aniversario de Ayotzinapa

Así que estudiantes que exigen justicia por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, un hecho que esta semana cumplirá 12 años, iniciaron ayer algunas de sus movilizaciones de protesta con el cierre parcial de la Autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués, en Chilpancingo. Se ha informado que en esas acciones que duraron poco más de una hora decidieron llevarse una camioneta de Morena, tras bajar de la misma a quienes iban a bordo. También, que durante un mitin realizado en el lugar volvieron a exigir el retorno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a indagar el caso —algo que autoridades federales han señalado como materialmente imposible—. Acusaron, además, que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nada hizo para esclarecer los terribles hechos. Por lo pronto, habrá que estar pendientes de las acciones que lleven a cabo normalistas y colectivos, pues es sabido que algunas de ellas pueden ir escalando en intensidad conforme pasen los días y que dejen afectaciones en vías e inmuebles públicos.