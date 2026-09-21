Oootra con Noroña

Como una raya más al tigre, nos comentan, se vio ayer la nueva acción de repulsa que enfrentó el senador morenista Gerardo Fernández Noroña en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora fue una pasajera la que lo confrontó a gritos en el recorrido del legislador a la salida de la instalación aeroportuaria tras arribar de un vuelo procedente de Tepic. En un video que la propia pasajera subió se aprecia que Noroña camina acompañado de su asistente, el también famoso Emiliano González, quien aparentemente hace algunas tomas o fotos de la manifestante. Opta, eso sí, por no confrontar directamente los señalamientos de “¡corrupto!” que esta última hace en múltiples ocasiones, al grado de que logra que algunos otros viajeros se sumen a gritarle al morenista. Nos dicen que horas más tarde el legislador difundió su propia explicación de los hechos y acusó que quien lo increpó fue la hermana de un fascista que graba videos usando una cachucha con las siglas MMSA, inspiradas en el MAGA de Trump, pero que significan Make México Safe Again. Consideró que no fue un acto de valor sino una falta de respeto. Ahí las versiones.