¿Qué hace Haces?

Y fue Pedro Haces, quien actualmente juega en la alineación legislativa de Morena, el que nuevamente apareció en uno de sus eventos sindicales acompañado por una figura relevante emanada de un partido de oposición, en este caso de la gobernadora de Guanajuato. ¿De qué evento hablamos? Bueno, pues de la toma de posesión de la nueva dirigencia de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, que tuvo lugar en territorio guanajuatense. Nos cuentan que Pedro destacó ahí la madurez política de Libia Dennise García en la relación que tiene con el Ejecutivo federal. Y llamó la atención no el sentido de ese elogio —que habla de una realidad—, sino que muchos trajeran a colación las críticas recientes que recibió desde Palacio Nacional el sindicalista tras comentar que integrantes de la CATEM buscarían participar políticamente no sólo dentro de Morena, sino también dentro de otras fuerzas políticas, incluso de oposición. No faltó quien viera el acto de ayer encaminado a pavimentar las nuevas rutas políticas de Haces —quien por si las dudas no obvió expresar su lealtad a la Presidenta— y de la CATEM. ¿Qué tal?