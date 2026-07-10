¿Cuánto pagó Taylor Swift por su boda con Travis Kelce? Alcalde de Nueva York lo revela

Taylor Swift y Travis Kelce celebraron el pasado fin de semana la boda del año en el Madison Square Garden. Hasta el momento, la pareja no ha revelado las primeras imágenes oficiales (a pesar de que ya hubo filtraciones pequeñas) u otros detalles sobre el casamiento.

Sin embargo, el momento no pasó desapercibido en lo absoluto, ya que la pareja anunció el momento en que se dieron el sí en el altar durante la ceremonia oficiada por Adam Sandler, en las pantallas afuera del recinto, donde esperaban los fans de la cantante americana.

💍 El Daily Mail filtró imágenes de adentro de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce



En la segunda pueden verse cuadros de la pareja, entre los cuales se encuentra una foto en el show argentino del Eras Tour pic.twitter.com/ti6BUScXLy — Fefe (@fedeebongiorno) July 4, 2026

¿Cuánto pagó Teylor Swift por su boda con Travis Kelce?

Una de las grandes interrogantes del público sobre este casamiento es cuánto habrán pagado Travis Kelce y Taylor Swift por ella, pues en el momento en que se llevó a cabo y varias horas antes, el tránsito en Nueva York se vio afectado por el cierre de vialidades cercanas.

Ahora, el alcalde de Nueva York, Zohran Mandani, contó que la intérprete de ‘I Knew You Were Trouble’ gastó más de 160 mil dólares a la ciudad solo para cubrir con los permisos y servicios municipales extraordinarios derivados de la gran boda.

“Taylor Swift ya pagó el costo del permiso, más de 160 mil dólares por ese evento y por la respuesta a ese evento”, declaró el funcionario público, quien precisó que la autorización fue emitida unos días antes de la ceremonia que se celebró el 3 de julio en el Madison Square Garden.

.@NYCMayor Mamdani on Taylor Swift paying New York City back for police overtime during her wedding: "Taylor Swift will be paying... has paid already the cost of the permit that was lodged, which was over $160,000 for that event and for the response to that event." pic.twitter.com/rlYhUmi9AS — CSPAN (@cspan) July 10, 2026

En ese sentido, los gastos municipales asociados con lo que pagó la artista incluyó permisos para el cierre de calles, gestión del tránsito en los alrededores del recinto, horas extra de policías de NYPD y recursos adicionales movilizados por la ciudad para garantizar la seguridad del evento.

Estos más de 160 mil dólares, solo conforman una fracción del costo estimado de la boda. Según especialistas en la realización de eventos, rentar el Madison Square Garden puede costar entre 600 mil y 800 mil dólares por día según el montaje y las necesidades técnicas.

Los reportes señalan que el recinto fue reservado por al menos dos días para preparar el lugar para la ceremonia con la escenografía, iluminación, decoración, banquete, producción audiovisual y otros detalles que hayan incluido.

Además, se reveló que tanto Travis como Taylor se vistieron de Christian Dior para la boda. Los zapatos de la pareja fueron hechos a medida por Christian Louboutin y Swift usó joyería de Cartier, según su representante, Tree Paine.

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