Taylor Swift vs Georgina Rodríguez; ¿Quién tiene el anillo de compromiso más caro?

La pareja de Taylor Swift y Travis Kelce y Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo sorprendieron a sus fanáticos al revelar que están comprometidos y pronto realizarán una tremenda fiesta para festejar su casamiento.

Pero ambas, tanto Swift como Rodríguez, presumieron en sus redes sociales los hermosos anillos de compromiso que les dieron a cada quien su pareja, pero lo que prendió la curiosidad de algunos fans fue el costo de cada sortija, para ver quién tiene la más cara.

Tanto Taylor Swift como Georgina Rodríguez se comprometieron con su respectiva pareja en agosto; primero lo hizo la pareja de Cristiano Ronaldo al anunciarlo el 11 de agosto, mientras que la prometida de Travis Kelce enseñó su anillo por primera vez el día 26 del mismo mes.

¿Qué anillo es más caro el de Taylor Swift o Georgina Rodríguez?

Tanto Taylor Swift como Georgina Rodríguez recibieron anillos de compromiso de lujo por parte de su pareja, pero uno de ellos es mucho más caro que el otro.

La sortija que recibió la cantante estadounidense por parte de Travis Kelce fue diseñada por Kindred Lubeck. Esta pieza de lujo es de aproximadamente ocho quilates, también tiene incrustación en oro amarillo de 18 quilates y un grabado a mano arriba del mismo. Con información de Forbes, el anillo de Taylor Swift tiene un valor de entre 500 y 650 mil dólares.

Por su parte, la lujosa sortija que recibió Georgina Rodríguez por parte de Cristiano Ronaldo llamó la atención de muchas personas por el diamante ovalado que tiene en el centro, el cual es de 45 quilates. Esta pieza tiene un valor entre los 7 y 13 millones de dólares y fue diseñada por Damaso Martínez.

Taylor Swift y Travis Kelce, una de las parejas más queridas al igual que Georgina Rodríguez y CR7

Desde que iniciaron su relación, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo son una de las parejas más queridas, tanto en el gremio deportivo como en el deportivo, esto por la hermosa historia de amor entre los dos, pues ‘El Bicho’ conoció a su pareja en una tienda departamental en España.

Por su parte, Taylor Swift y Travis Kelce también tienen una bella historia que contar, pues el jugador de los Kansas City Chiefs era fan de la música de su pareja y hasta tenía los ‘friendship bracelets’, que se intercambian entre el fandom de la cantante; después se conocieron y el amor reinó entre ellos.

Estas dos parejas, junto a algunas más como Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, son de las más queridas de la afición; esto porque nunca han estado envueltos en algún escándalo y muestran que el amor verdadero existe.

DCO