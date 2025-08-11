Cristiano Ronaldo le propone matrimonio a Georgina con enorme anillo de compromiso | FOTO

El importante jugador de fútbol soccer, Cristiano Ronaldo, decidió dar el gran paso y finalmente le propuso matrimonio a su pareja desde hace años, Georgina, al darle un enorme anillo de diamantes con el que acaban de sellar su compromiso.

Fue a mediados del 2016 que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron una relación, la cual hicieron oficial en 2017. Ahora, después de dos hijos, han decidido convertirse en marido y mujer, como lo anunciaron recientemente.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en su boda hecha por IA ı Foto: Captura de pantalla

Georgina presume el enorme diamante que le dio Cristiano Ronaldo

A través de su cuenta de Instagram, la ahora prometida del futbolista realizó una publicación en donde podemos ver las manos de ambos mientras aparentemente se encuentran acostados en su cama.

La mano de la modelo destaca por el enorme anillo de diamantes, que tiene un gran tamaño en corte ovalado y un brillo intenso. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas“, escribió ella a través de la publicación que ha generado emoción en redes sociales.

Si bien se desconoce cuándo es que ambos se vayan a casar, se espera que su boda sea uno de los grandes eventos en el mundo del espectáculo y el deporte, pues los artistas son importantes personalidades del entretenimiento.

La publicación fue compartida por Ronaldo y también ha recibido miles de likes y comentarios por quiénes celebran este importante paso en la vida de las celebridades. Te dejamos algunos de los mensajes:

“SHE SAID SIUUU”

“Enhorabuena”.

"Queremos capítulo en Netflix de esto y la boda“.

La pareja tuvo una relación de nueve años antes de su compromiso. Cuando la influencer conoció al deportista, él ya tenía tres hijos que ella adoptó como propios.

Fue en octubre de 2021 que anunciaron que esperaban gemelos; sin embargo, tras el nacimiento, el varón murió, por lo que solo recibieron a Bella Esmeralda. Después nació su segunda hija, Alana Martina.

Georgina dice ser madre de seis hijos en total, pues a pesar del fallecimiento del gemelo varón de su primera hija biológica, lo incluye junto con sus hijos adoptivos con Cristiano Ronaldo.