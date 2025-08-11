¿Cuánto vale el millonario anillo que Cristiano Ronaldo le entregó a Georgina Rodríguez?

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más importantes de la historia, por lo que todo lo que hace, dentro o fuera de las canchas, siempre resuena en el mundo, siento el último de sus movimientos entregarle un anillo de compromiso a su pareja, Georgina Rodríguez.

La foto del anillo y el anuncio fueron compartidos por Georgina Rodríguez y de inmediato llamó la atención el tamaño de la joya, la cual tendría un valor millonario. De acuerdo con el joyero Iñaki Torres, consultado por la revista Hola, el anillo podría valer entre 10 a 12 millones de dólares, que se acercaría a 130 millones de pesos mexicanos.

No se conoce la marca de la sortija, pero hay reportes que señalan que se trata de un Cartier 1895 que supera los 40 quilates con un diamante central. Otros reportes apuntan que el precio del anillo estaría entre los 6 y 12 millones de dólares.

Cristiano Ronaldo sigue siendo uno de los jugadores más importantes del mundo, de hecho es el mejor goleador de todos los tiempos. El astro de la Selección Portuguesa viene de ganar con la escuadra lusa la Nations League y apunta a estar en el Mundial 2026.

CR7 tiene contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita hasta 2027, con lo que, en caso de cumplir con su vinculo, estaría jugando profesional hasta los 42 años y tendría más tiempo para llegar a los 1000 goles.

¿Cómo se conocieron Cristiano Ronaldo y Georgina?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016 en España, en una tienda de lujo en la capital ibérica, cuando el futbolista jugaba para el Real Madrid. El astro entró a comprar algo y la vio, quedó flechado.

“Fue un momento de un ‘clic’. Nunca pensé que tendría esa magnitud como para enamorarme de ella, no me lo esperaba, de verdad. Georgina es la mujer de la que estoy completamente enamorado”, dijo CR7 en el documental de su pareja.

El Comandante y Georgina tienen dos hijos juntos, aunque ella también convive y participa en la crianza de los otros tres hijos que tiene el futbolista ex del Manchester United.

aar