¿Qué es el Mictlán y cuál es su relación con el Día de Muertos?

La tradición del Día de Muertos cuenta con una variedad de símbolos e historias cargados con un gran peso cultural, por lo que esta continúa siendo una de las más reconocidas y representativas a nivel mundial.

Entre la simbología que rodea al Día de Muertos se encuentra el Mictlán, una dimensión a la que las ánimas se dirigen cuando terminan un largo camino después de la muerte.

Este concepto comenzó a popularizarse a nivel mundial con la película de Disney “Coco”, pero a diferencia de lo que se relata en la animación, la historia detrás de este mítico lugar es distinta y tiene más significado para las y los mexicanos.

El Mictlán

Mictlantecuhtli fue creado por Huitzilopochtli y Quetzalcóatl en el Omeyocan, y este es el Dios de la Muerte en la mitología mexicana, por lo que este se encuentra en su reino, conocido como el Mictlán.

Pese a que el Mictlán es este lugar idílico en al que las ánimas llegan después de la muerte para descansar, entrar no es tan fácil como parece, pues aquí únicamente se recibe a aquellos que perdieron la vida de manera natural.

Mictlán es una palabra náhuatl que significa lugar de los muertos, por lo que este lugar es en donde los muertos viven después de pasar por los nueve niveles del reino de Mictlantecuhtli, de acuerdo con las leyendas y relatos que existen sobre este lugar.

En el texto, “Te presento a Mictlantecuhtli, el dios mexica de la muerte” publicado por la revista UNAM Global, se presentan los niveles que deben pasar las ánimas para poder llegar al Mictlán:

Itzcuintlan: Lugar donde están los xoloitzcuintle Tepetl Monamicyan:lugar en que se juntan las montañas Itztepetl: Montaña de obsidiana Itzehecayan: Lugar de los vientos de obsidiana Cehuecayan: Lugar donde los muertos están a merced del viento Itzehecáyan: Lugar donde se flecha a la gente Teocoylehualoyan: Lugar donde se come el corazón de la gente Apanhuiayo: Lugar donde se tiene que cruzar agua Chiconauapan: Lugar de las nueve regiones de los muertos

Las historias que rodean al Mictlán y los desafíos para llegar a él aún se ven reflejados en las tradiciones del Día de Muertos, pues cada uno de los días que rodean a esta fecha está dedicado a distintos tipos de ánimas y la forma en la que murieron.

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