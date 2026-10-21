Día de Muertos 2026: Origen, fechas y significado en México

El Día de Muertos es una tradición mexicana con orígenes prehispánicos que se celebra año con año durante los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, y durante este se cuenta con diversos rituales que las familias mexicanas comparten y pasan de generación en generación.

Anteriormente las personas acostumbraban a envolver a sus muertes en un petate para posteriormente realizar una fiesta para poder guiarlo hacia el Mictlán; además, se colocaba la comida que disfrutaba en vida, ya que se creía que podía sentir hambre.

De acuerdo con una publicación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, la muerte era un símbolo de la vida que las personas materializaban por medio de los altares que colocaban los mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas, y de otros pueblos originarios.

Actualmente el Día de Muertoes es un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

¡La Ciudad de México se llena de tradición, color y memoria! 💀🕯️✨ Llegó la Fiesta de #DíaDeMuertos 2026 con una agenda imperdible para celebrar nuestras raíces.

Te compartimos todo lo que podrás disfrutar:



🐲 18° Desfile de Alebrijes Monumentales

Los alebrijes ya están en… pic.twitter.com/oLPMzrNCer — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 20, 2026

Fechas del Día de Muertos

Los días más conocidos como parte de la tradición del Día de Muertos son el 1 y 2 de noviembre; sin embargo, esta costumbre es aún más extensa:

El 27 de octubre se acostumbra a colocar un altar dedicado a mascotas y animales de compañía que fallecieron

El 28 de octubre se acostumbra a colocar veladoras y flores blacas para las ánimas de quienes murieron de manera repentina, violenta, o en un accidente

El 29 de octubre se dedica a las personas que murieron ahogadas

El 30 de octubre se dedica a las ánimas que han sido olvidadas o que no tienen familiares

El 31 de octubre se dedica a los niños que murieron sin ser bautizados

El 1 de noviembre es el día de todos los santos, dedicado a las niñas y niños

El 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos, dedicado a todos los muertos adultos

En México siempre hay un motivo para volver... incluso después de la muerte. 💀



Son nuestros sabores que abrazan, los aromas que nos guían a casa y la calidez de nuestra gente que nos invita a quedarnos un poco más.



Este #DíaDeMuertos, viajemos para para celebrar la vida y… pic.twitter.com/gnwDsliXZH — Día De Muertos (@DiaDeMuertos_) October 16, 2026

Durante estas celebraciones se acostumbra colocar un altar con diversos elementos que son imprecindibles y que están cargados de significado:

Veladoras o cirios: Funcionan como una luz que guía a las ánimas, brinda paz y esperanza

Incienso : Purifica el ambiente

Sal : Funciona como purificación de las almas

Agua : Para calmar la sed de los muertos

Flor de cempasúchil: El aroma y color sirve como una guía hacia las ofrendas de cada difunto

Comida que le gustaba a las personas a quienes se dedica el altar: Pueden ser frutas, platillos específicos, bebidas, dulces, etc

Calaveras de azúcar o chocolate con el nombre del difunto

Papel picado : Como representant del aire

Fotos de las personas y mascotas a las que se dedica la ofrenda

¡OAXACA ABRE SUS PUERTAS PARA CELEBRAR LA FIESTA MÁS VIVA DE TODAS!💀🏵️



Del 26 de octubre al 3 de noviembre, disfruta de actividades culturales, artísticas y gastronómicas por el Día de Muertos. Vive esta celebración única que honra nuestras tradiciones y la memoria de nuestros… pic.twitter.com/1KOHEoUORM — Gobierno de Oaxaca (@GobOax) October 15, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.