Día de Muertos 2026: Origen, fechas y significado en México

El Día de Muertos es una tradición mexicana con orígenes prehispánicos que se celebra año con año durante los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, y durante este se cuenta con diversos rituales que las familias mexicanas comparten y pasan de generación en generación.
Anteriormente las personas acostumbraban a envolver a sus muertes en un petate para posteriormente realizar una fiesta para poder guiarlo hacia el Mictlán; además, se colocaba la comida que disfrutaba en vida, ya que se creía que podía sentir hambre.
De acuerdo con una publicación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, la muerte era un símbolo de la vida que las personas materializaban por medio de los altares que colocaban los mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas, y de otros pueblos originarios.
Actualmente el Día de Muertoes es un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Fechas del Día de Muertos
Los días más conocidos como parte de la tradición del Día de Muertos son el 1 y 2 de noviembre; sin embargo, esta costumbre es aún más extensa:
- El 27 de octubre se acostumbra a colocar un altar dedicado a mascotas y animales de compañía que fallecieron
- El 28 de octubre se acostumbra a colocar veladoras y flores blacas para las ánimas de quienes murieron de manera repentina, violenta, o en un accidente
- El 29 de octubre se dedica a las personas que murieron ahogadas
- El 30 de octubre se dedica a las ánimas que han sido olvidadas o que no tienen familiares
- El 31 de octubre se dedica a los niños que murieron sin ser bautizados
- El 1 de noviembre es el día de todos los santos, dedicado a las niñas y niños
- El 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos, dedicado a todos los muertos adultos
Durante estas celebraciones se acostumbra colocar un altar con diversos elementos que son imprecindibles y que están cargados de significado:
Veladoras o cirios: Funcionan como una luz que guía a las ánimas, brinda paz y esperanza
- Incienso: Purifica el ambiente
- Sal: Funciona como purificación de las almas
- Agua: Para calmar la sed de los muertos
- Flor de cempasúchil: El aroma y color sirve como una guía hacia las ofrendas de cada difunto
- Comida que le gustaba a las personas a quienes se dedica el altar: Pueden ser frutas, platillos específicos, bebidas, dulces, etc
- Calaveras de azúcar o chocolate con el nombre del difunto
- Papel picado: Como representant del aire
- Fotos de las personas y mascotas a las que se dedica la ofrenda
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