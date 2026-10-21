¿Quién creó La Catrina original? Esta es la historia, su origen, y su verdadero nombre

Uno de los símbolos más reconocidos a nivel mundial del Día de Muertos es La Catrina, un personaje creado por José Guadalupe Posada que cuenta con un gran significado que refleja un poco de la histora de México.

La famosa Catrina es una obra de José Guadalupe Posada llamada “Calavera Garbancera”, y se trata de un esqueleto que porta únicamente un sombrero estilo francés con plimas de avestruz.

Esta imagen fue creada en 1912 como parte de una crítica directa por parte del artista mexicano, con la finalidad de hacer referencia a las personas que pretendían ser europeas aunque tuvieran raíces indígenas.

De José Guadalupe Posada a Diego Rivera: los orígenes de la Catrina.#DíaDeMuertos 💀🏵 pic.twitter.com/K2VjAVNG5i — Día De Muertos (@DiaDeMuertos_) September 24, 2026

Historia de la Catrina de José Guadalupe Posada

El famoso grabado de la Calavera Garbancera de Guadalupe Posada es un símbolo que fue publicado en 1912 como parte de las críticas que se realizaban sobre la situación que atravesaba México después de la colonización.

Durane esas épocas se señalaba a las personas que vendían garbanza, pues estas renegaban su origen indígena y aseguraban que eran originarios de países europeos como España o Francia.

Por tanto, la representación gráfica de un esqueleto sin nada más que un sombrero europeo encima hace referencia a la clase pobre que quería pretender una vida ostentosa como las personas de Europa.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Posada “se percató de la existencia de un grupo de mujeres mexicanas que aspiraban a ser como las españolas y quienes, al no contar con los recursos para adquirir sus sombreros, ellas mismas los confeccionaban, en muchas ocasiones haciéndolos de mayor tamaño y vistosidad”.

Calavera Garbancera ı Foto: Especial

Asimismo, esta catrina ha sido asociada como una representación gráfica de la igualdad que existe en las personas al momento de trascender, pues todas las personas son iguales sin importar su origen o sus bienes materiales.

Esta sátira ha pasado a formar parte de los referentes visuales que se vinculan con tradiciones como el Día de Muertos; sin embargo, este símbolo refleja el mestizaje y el recorrido que se vivió cuando este aún no se encontraba tan homogeneizado como en la actualidad.

Pese a ser nombrada originalmente como Calavera Garbancera, este símbolo cultural fue rebautizado por el muralista Diego Rivera, quien en 1947 hizo una reinterpretación de esta imagen en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.

En este mural se puede observar a la Calaver Garbancera no solamente con el gran sombrero de estilo francés, sino que está vestida y porta una estola representando a Quetzalcóatl, consiguiento, al igual que la obra original de Posada, ccriticar fuertemente al colonialismo.

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central ı Foto: Especial

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