El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México y, como cada año, la Ciudad de México es escenario de una de las propuestas culturales más esperadas de estas fechas para niñas, niños y adolescentes: La Feria de las Calacas en el Centro Nacional de las Artes.
La XXVI edición de este evento gratuito cuenta con una amplia programación que busca acercar al público a las tradiciones mexicanas mediante actividades artísticas, musicales y recreativas para toda la familia. Descubre cuándo se celebrará y cuál será la programación.
La Feria de las Calacas 2026: Fechas y actividades para celebrar Día de Muertos en familia
La Feria de las Calacas 2026 se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el CENART, donde reunirá más de 380 actividades con la participación de más de 140 artistas nacionales e internacionales.
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La programación incluirá música, teatro, danza, narración oral, exposiciones, pasacalles y 16 ofrendas dedicadas a la memoria, uno de los elementos centrales de la tradición del Día de Muertos.
Las actividades se desarrollarán de las 11:00 a las 20:00 horas en áreas verdes, teatros y foros del recinto. Artistas de México, Brasil y España formarán parte de esta edición de Feria de las Calacas. Entrada libre.
¿Cómo llegar al CENART para disfrutar de La Feria de las Calacas 2026?
Para llegar al Centro Nacional de las Artes, que está ubicado en Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Alcaldía Coyoacán, CDMX, puedes usar transporte privado o público, como el Metro. La estación más cercana es General Anaya, que está en la Línea 2 (color azul), o Ermita, de la Línea 12 (dorada); desde ahí puedes caminar unos minutos hasta las instalaciones del CENART.
Actividades para celebrar Día de Muertos en familia
- SÁBADO 31 DE OCTUBRE
Triciclo Circus Band
Mosaico Sonidero
Orquesta Basura
Los Tripulantes del OVNI
Los Amos del Recreo
Las Galletas de Mr. Esqueleto
- DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
Vibra Muchá
Station Beatz
Jammy
Yucatán A Go Go
Crazysaurios
Tiembó Prieto
Sonido Gallo Negro
Recuerda que la programación está sujeta a cambios. Te recomendamos mantenerte pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura Federal y del CENART.
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