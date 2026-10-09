En Huejutla, Hidalgo, los muertos también viven

En un rincón de Hidalgo, el Día de Muertos no es una fecha marcada en el calendario: es el momento en que la comunidad vuelve a encontrarse con quienes ya partieron. Bajo esa concepción, el Xantolo 2026 llegará del 30 de octubre al 2 de noviembre con ofrendas, danzas, música, gastronomía, leyendas y un centro ceremonial que busca convertir la memoria de Huejutla, Hidalgo, en un espacio para ser recorrido y vivido.

“En México, no sólo la cultura vive en la comunidad, nuestros muertos también”, resaltó el antropólogo José Joel Lara González, al hablar sobre el significado profundo de estas celebraciones.

Para el especialista, los difuntos no son considerados ajenos a la vida cotidiana, sino integrantes de un entorno que también forman los antepasados. “La comunidad también la integran y de manera muy especial los que ya se fueron”, señaló, al destacar que esta relación con quienes han muerto explica buena parte de la fuerza que conserva el Xantolo en los pueblos originarios.

El dato: EL recorrido culmina con una representación en el panteón que también funciona como una lectura simbólica de la existencia.

Las autoridades esperan 100 mil visitantes.

Lara González recordó que las fiestas indígenas dedicadas a los muertos forman parte del patrimonio cultural inmaterial reconocido por la UNESCO y subrayó que, en las comunidades huastecas, la celebración funciona como un puente simbólico entre generaciones. “Los antepasados primeros nos explican y nos siguen interpelando para conservar una tradición, una memoria y una identidad”, afirmó.

Esa memoria se materializará este año en el centro ceremonial de Huejutla, cuyo montaje supera los mil 100 metros cuadrados y recupera distintos elementos de la historia local. Uno de los principales será la representación del antiguo puente de piedra del barrio de Tecoluco, construido en 1889 y desaparecido después del huracán Diana.

El alcalde José Alfredo San Román Duval explica que se decidió retomarlo como homenaje a una estructura que durante décadas formó parte de la vida cotidiana de los habitantes.

BAILE TÍPICO de una de las cuadrillas de la comunidad, ayer en la presentación. ı Foto: Carlos Aguillón|La Razón

“Estamos retomando elementos que nos han dado legado de identidad”, señaló el mandatario, destacando que el montaje no pretende ser solamente decorativo: cada espacio cuenta una parte de la historia y de la cosmovisión de Huejutla.

La segunda etapa representa los cuatro barrios que dieron origen a la cabecera municipal y los oficios que los distinguieron. También aparecen los cuatro puntos cardinales y elementos vinculados con la tierra, el agua, el fuego y el ciclo del maíz. Cinco monumentos dedicados a personajes de las danzas tradicionales completan el recorrido hacia el altar monumental.

La programación contempla encuentros de cuadrillas, ofrendas a pequeños y fieles difuntos, demostraciones de altares, fandangos, pasarelas, leyendas y presentaciones artísticas.

El 30 de octubre comenzarán las actividades y se realizará la inauguración del Altar Monumental; el 31 habrá encuentros de cuadrillas, cine de terror, tradición y dramatizaciones; el 1 de noviembre continuarán las hermosas ofrendas, danzas y actividades culturales, mientras que el 2 de noviembre el cierre llegará con el encendido de dos mil 26 velas en memoria del Ánima Sola, en el gran Centro Ceremonial. Esto sin olvidar la parte gastronómica.