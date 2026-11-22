Aleks Syntek tuvo un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se volvió viral en redes sociales. El cantante intentó evitar a toda costa a varios reporteros que buscaban entrevistarlo sobre distintos temas de su carrera, incluida su reciente colaboración con Dani Flow.

El intérprete mostró su molestia por la forma en que los medios lo abordaron y lanzó varias críticas contra los comunicadores. La actitud del artista generó opiniones divididas en redes sociales.

En los videos difundidos de este momento, Aleks Syntek, con algunas dificultades en la pierna, aparece caminando apresuradamente entre las cámaras mientras intentaba continuar su trayecto. En varios momentos, pidió espacio para poder retirarse y llegar a sus compromisos personales.

Aleks Syntek aparece lastimado y explota contra reporteros | VIDEOS

Aleks Syntek fue visto en el AICM, donde rechazó responder varias preguntas y dejó claro su descontento con la cobertura de algunos medios.

“Tengo que llegar a un concierto, déjame pasar”, expresó cuando los reporteros insistieron en entrevistarlo. Más adelante, el artista agregó: “Me ponen de malas”.

El cantante también criticó la manera en que, según él, algunos periodistas realizan este tipo de encuentros espontáneos. “No saben abordar a un artista”, reclamó frente a las cámaras.

Además, recordó una polémica que tuvo con la prensa: “Lo que pasó el otro día con ustedes, aquí en el aeropuerto se vio en todos lados. Nadie les dio la buena a ustedes”.

Otro detalle que llamó la atención fue que Aleks Syntek parecía tener dificultades para caminar. Ante las preguntas sobre su estado físico, aclaró: “No vengo lastimado, vengo con una contractura porque me resbalé y es un accidente normal, casero. Sí estoy bien”.

También pidió que lo dejaran retirarse para atender asuntos familiares: “Necesito llegar por mis hijos”. Y pidió a los reporteros que, en caso de querer realizar una entrevista, llamaran a su publirrelacionista.

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