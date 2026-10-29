El cantante mexicano Aleks Syntek sorprendió al público pues abrió su corazón y reveló que se encuentra separado de Karen Coronado, su esposa durante 25 años.

Durante una entrevista con Mariano Osorio, el intérprete habló por primera vez sobre el fin de su relación y aseguró que afronta esta nueva etapa con agradecimiento y sin rencor hacia la madre de sus hijos. Además, compartió cuáles habrían sido los motivos de su ruptura.

Aleks Syntek confirma que está separado de su esposa: ‘Soy un hombre complicado’

En una entrevista con Mariano Osorio, Aleks Syntek confesó que no le había contado a nadie que estaba separado de su esposa Karen Coronado.

“No logramos estar juntos, pero me despido de ti. Yo estoy separado de mi mujer, no se lo he dicho a nadie, es la primera persona que se lo digo, porque no le quiero hacer daño”, dijo el cantante de “Duele el amor”.

También admitió que su carácter influyó en la ruptura y le deseó lo mejor: “Es muy difícil estar a mi lado. Soy un hombre complicado. No le quiero hacer daño. Quiero que ella sea feliz”.

Aleks Syntek explicó que prefiere cerrar este ciclo con gratitud y sin rencor. “Yo no me voy con resentimiento, me voy con gratitud. Cuando tú logras cerrar un ciclo con tu pareja, bueno, no funcionamos, pero no me voy enojado pateando los muebles”, expresó antes de dedicarle la canción “Intocable”.

Del mismo modo, durante la entrevista, Mariano Osorio recordó haber sido testigo del apoyo que Karen brindó al músico durante años, incluso siendo su mánager. Syntek coincidió y reconoció que su carrera afectó los proyectos personales que tenía su esposa.

“También yo le coarté esos sueños a ella, porque mi carrera es monstruosa y entonces abarca demasiado espacio y no le dejaba oxígeno a ella para respirar”, señaló.

¿Quién es Karen Coronado, esposa de Aleks Syntek?

Karen Coronado es hermana de la conductora Ingrid Coronado, además de empresaria y diseñadora de interiores. Ella y Aleks Syntek se conocieron en el antro Bulldog de la Ciudad de México, cuando ella tenía entre 15 y 16 años, y él 23.

Comenzaron su relación cuando ella alcanzó la mayoría de edad. Tras varios años de noviazgo, se casaron en 2001 y tuvieron dos hijos, Natalia y Matías.

Aleks Syntek y Karen Coronado ı Foto: larazondemexico

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