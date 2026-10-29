Recientemente el cantante Aleks Syntek reveló en entrevista con Mariano Osorio que está separado de su esposa, Karen Coronado. La pareja tiene dos hijos y tienen una historia de décadas.

En La Razón te contamos quién es la bella mujer que robó el corazón del intérprete de “Intocable”, cómo conoció a Syntek y cuánto tiempo estuvieron juntos.

¿Quién es Karen Coronado, la esposa de Alex Syntek, y cuánto tiempo duraron juntos?

Karen Coronado es una empresaria mexicana y diseñadora de interiores de 49 años, hermana menor de la conductora Ingrid Coronado. Fue esposa y madre de los dos hijos de Aleks Syntek, de 57 años.

Aunque mantuvo un perfil alejado de los reflectores, acompañó al cantante durante gran parte de su trayectoria profesional como mánager y también desarrolló sus propios proyectos empresariales.

Según redes sociales, Karen Coronado fundó Ecobutik, una empresa dedicada a la venta de productos ecológicos para el cuidado personal y el hogar. Además, participó en proyectos de diseño de interiores, incluidos espacios relacionados con la vivienda y el estudio de grabación de Aleks Syntek.

Karen Coronado, esposa de Aleks Syntek ı Foto: IG natcoronadoe

La historia entre Karen Coronado y Aleks Syntek comenzó en el antro Bulldog de la Ciudad de México, donde ella acudió junto a su hermana Ingrid.

De acuerdo con el propio cantante, se conocieron cuando él tenía 23 años y ella alrededor de 15. Después de un tiempo sin verse y de mantener una relación de amistad durante varios años, iniciaron su relación cuando Karen cumplió 18 años.

La pareja contrajo matrimonio en 2001 durante una ceremonia en Acapulco. Además, formaron una familia con sus hijos, Natalia y Matías, y compartieron 25 años de matrimonio.

El cantante ha mencionado en varias entrevistas que la canción “Tú necesitas” está inspirada en su esposa Karen Coronado.

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