¿De qué murió Barbara Barrie, actriz de La ley y el orden?

La actriz estadounidense Barbara Barrie, reconocida por su participación en series como La ley y el orden, murió el 28 de octubre, a los 95 años. La noticia fue confirmada por su hija, Jane Harnick, quien informó a The New York Times que la intérprete falleció en su casa de Manhattan.

La intérprete nacida en Chicago recurrió a la asistencia médica para poner fin a su vida.

¿Quién era Barbara Barrie?

Barbara Barrie, en realidad llamada Barbara Ann Berman, nació en Chicago el 23 de mayo de 1931, construyó una destacada carrera en cine, teatro y televisión. Alcanzó fama en 1964 gracias a su actuación en One Potato, Two Potato, trabajo que le otorgó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes.

Años después recibió una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su papel de Evelyn Stoller en Breaking Away. También destacó en Broadway, donde obtuvo una nominación al premio Tony por el musical Company de Stephen Sondheim.

En televisión, Barbara Barrie participó en producciones como Suddenly Susan, Barney Miller, Law & Order y Law & Order: SVU.

Muere Barbara Barrie a los 95 años; pidió la muerte asistida ı Foto: Especial

En 1964, la actriz se casó con el director Jay Harnick, con quien tuvo dos hijos, Jane y Aaron; se conocieron en una audición y se casaron doce años después. Estuvieron juntos hasta que él murió, en 2007.

¿De qué murió Bárbara Barrie, actriz de La ley y el orden?

Barbara Barrie murió a los 95 añps, tras recibir un diagnóstico de cáncer terminal. Su hija explicó que la actriz recurrió a la asistencia médica para poner fin a su vida en su residencia de Manhattan.

La intérprete de La ley y el orden ya había enfrentado problemas de salud en el pasado, como cuando fue diagnosticada con cáncer de recto en 1994 y de fibrosis pulmonar idiopática en 2014.

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