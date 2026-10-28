¿Quién era y de qué murió Tatiana Chevtchenko, la coreógrafa y bailarina clásica?

La comunidad artística de Tijuana lamenta el fallecimiento de Tatiana Chevtchenko, bailarina, coreógrafa y maestra de danza clásica de origen ruso, quien murió a los 74 años.

Chevtchenko dedicó buena parte de su trayectoria a la enseñanza del ballet clásico y a la formación de bailarinas y bailarines en Baja California.

Su trabajo también estuvo vinculado con los primeros años de proyectos que contribuyeron al desarrollo de esta disciplina artística en la ciudad fronteriza.

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¿De qué murió Tatiana Chevtchenko?

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente la causa médica de muerte de Tatiana Chevtchenko.

La información disponible señala que la maestra presentó un deterioro en su estado de salud y fue hospitalizada de emergencia antes de fallecer. Sin embargo, no se han precisado detalles sobre alguna enfermedad o complicación médica que explique su muerte.

¿Quién era Tatiana Chevtchenko?

Tatiana Chevtchenko fue una bailarina y coreógrafa de origen ruso que desarrolló una parte importante de su carrera artística y docente en Tijuana, donde se desempeñó como maestra de ballet clásico.

Su trayectoria estuvo relacionada con los esfuerzos por impulsar la danza clásica en Baja California. Entre sus colaboraciones se encuentra su participación como apoyo coreográfico durante las primeras temporadas de la entonces Compañía de Danza de Baja California, cuyos antecedentes se remontan a la fundación del Estudio de Danza Petrushka, en 1992.

Su labor formó parte del trabajo de artistas, docentes y academias que contribuyeron a crear espacios para la enseñanza y la presentación de espectáculos de danza clásica en la región.

Además de su participación en proyectos dancísticos, Chevtchenko dedicó parte de su carrera a la enseñanza del ballet y a la preparación de estudiantes que buscaban desarrollarse profesionalmente en esta disciplina.

Entre las bailarinas tijuanenses vinculadas con la formación clásica de la región se encuentra Miranda Mendi, quien obtuvo el primer lugar mundial en los World Dance Awards en 2016.

La labor de docentes como Chevtchenko fue importante para mantener la enseñanza de la técnica clásica y acercar a nuevas generaciones a una disciplina que requiere años de preparación, constancia y entrenamiento.

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MSL