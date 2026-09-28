¿Quién es Clara Luz Flores, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nuevo León? | PERFIL

Clara Luz Flores (centro, der.) fue designada coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nuevo León.

Clara Luz Flores Carrales fue designada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nuevo León, con lo que la exfuncionaria coordinará la militancia en el estado del norte rumbo al proceso electoral de 2027.

Así lo informó la dirigencia nacional de Morena en el que representa el nombramiento número 13 de los perfiles del guinda y aliados rumbo al próximo año.

Clara Luz Flores, en fotografía de archivo. ı Foto: Facebook

¿Quién es Clara Luz Flores, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nuevo León?

Clara Luz Flores Carrales nació el 27 de enero de 1974 en San Buenaventura, Coahuila, aunque desarrolló prácticamente toda su trayectoria política y administrativa en Nuevo León, particularmente en General Escobedo.

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Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana y tiene una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza, España y estudios de Doctorado en la misma institución.

Clara Luz Flores, en fotografía de archivo. ı Foto: Facebook

Su carrera pública comenzó en el Ayuntamiento de General Escobedo. Entre 1998 y 2000 fue asistente del director jurídico y posteriormente, entre 2000 y 2003, ocupó la Dirección Jurídica del municipio. Entre 2003 y 2006 fue secretaria del Ayuntamiento de General Escobedo.

Diputada y alcaldesa de Escobedo

En 2006 llegó al Congreso de Nuevo León como diputada local por el distrito de General Escobedo. Después inició una larga trayectoria al frente de ese municipio.

Fue presidenta municipal de General Escobedo en tres periodos: 2009-2012, 2015-2018 y 2018-2021.

Durante sus administraciones municipales impulsó políticas relacionadas con seguridad, justicia cívica, proximidad policial y recuperación de espacios públicos.

Clara Luz Flores Carrales, en fotografía de archivo. ı Foto: Facebook

De la política municipal al gobierno federal

En 2021 fue candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León. Aquella elección fue ganada por Samuel García, mientras Flores quedó en el segundo bloque de candidaturas más votadas.

Posteriormente, en junio de 2022, el gobierno federal la designó como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), organismo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encargado de coordinar y dar seguimiento a políticas y acuerdos nacionales en materia de seguridad pública.

Clara Luz Flores Carrales (centro), en fotografía de archivo. ı Foto: Facebook

Se ha desempeñado en las tareas de prevención del delito, que son difíciles de afrontar. Lo ha hecho atendiendo a las niñas y niños y adolescentes Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena



En 2024 fue electa diputada federal por el Distrito 3 de Nuevo León, pero solicitó licencia apenas unas semanas después de asumir el cargo para incorporarse al Gobierno federal en la Secretaría de Gobernación.

Así, finalmente, Clara Luz Flores se desempeñó como titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación, cargo al cual renunció para contender en las internas de Morena.

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