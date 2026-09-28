Elí César Eduardo Cervantes es designado coordinador de la Defensa de la Transformación por Morena en SLP

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) designó este lunes a Elí César Eduardo Cervantes Rojas como coordinador de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí.

Durante la presentación de la coordinación estatal, por esa entidad, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, informó que la definición en San Luis Potosí se alcanzó mediante un consenso entre los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, luego de revisar los perfiles de los aspirantes que participaron en el proceso.

“Tenemos una militancia y compañeras y compañeros muy valiosos y hemos procesado, en el marco de las facultades que tiene la Comisión Nacional de Elecciones, un consenso”, señaló.

Citlalli Hernández Mora destacó que el objetivo será fortalecer la organización interna del partido y mantener la unidad de la militancia de cara al proceso electoral.

“En San Luis Potosí la fuerza de nuestro movimiento es una fuerza que tiene que organizarse, articularse con unidad”, afirmó.

La dirigente morenista subrayó además que San Luis Potosí será un caso particular para Morena, debido a que, de acuerdo con lo señalado durante el acto, será la única entidad en la que el partido no participará en coalición durante el próximo proceso electoral.

“Ustedes saben, es el único estado en el que no vamos en coalición. Entonces, nosotros vamos a fortalecer nuestro movimiento, organizarlo y el próximo año, en el proceso electoral, estar en todas las condiciones de triunfar”, sostuvo.

En el acto participaron la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes; integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones; la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, así como Manuel Zavala Salazar, delegado en funciones de secretario de Organización e integrante de dicha comisión.

Con la designación de Cervantes Rojas, Morena avanza en la definición de sus estructuras estatales de cara a la contienda electoral de 2027, en la que buscará fortalecer su presencia territorial y organizar a su militancia en la entidad.

Conferencia de Morena. ı Foto: Captura de pantalla.

Minutos después Ariadna Montiel Reyes tomó protesta a Cervantes Rojas y destacó su trayectoria como sindicalista, militante fundador del partido y exsenador de la República por San Luis Potosí.

Ariadna Montiel Reyes recordó que Cervantes participó en las movilizaciones magisteriales contra la reforma educativa impulsada durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

“También ha estado en la lucha contra la reforma educativa del entonces presidente Peña Nieto; como sindicalista estuvo con muchos otros maestros luchando contra esta reforma”, señaló.

La dirigente morenista también destacó que Cervantes Rojas es fundador del movimiento y que ha acompañado políticamente al expresidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Recordó que fue candidato a diputado federal y posteriormente senador de la República por San Luis Potosí, además de haber ocupado cargos partidistas como consejero estatal y nacional de Morena y secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal.

Ariadna Montiel Reyes informó que, previo a asumir la nueva responsabilidad partidista, Cervantes Rojas dejó el cargo que desempeñaba como director general del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí.

“Es un compañero de probada militancia del cual tenemos las mejores referencias, pero sobre todo de la militancia en el estado”, sostuvo.

Durante la toma de protesta, Ariadna Montiel Reyes pidió al nuevo coordinador honrar la confianza depositada en él y conducirse bajo los principios de Morena y de la llamada Cuarta Transformación.

“¿Protestas honrar la confianza del pueblo y conducirte siempre bajo los principios de Morena, de la Cuarta Transformación, de no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo?”, cuestionó.

Elí César Eduardo Cervantes Rojas aceptó la responsabilidad y se comprometió a encabezar las tareas de organización del partido en la entidad.

Ariadna Montiel Reyes también le encomendó coordinar las labores de organización y defensa de la transformación y la soberanía nacional, así como combatir la desinformación en torno al movimiento y contribuir al fortalecimiento de su estructura territorial.

“Habremos de realizar todos los esfuerzos organizativos para que nuestro movimiento llegue fortalecido al encuentro con la historia nuevamente con nuestro pueblo el próximo año”, afirmó.

Conferencia de Morena. ı Foto: Captura de pantalla.





¿Quién es Elí César Cervantes?

Elí César Eduardo Cervantes Rojas es un político y docente potosino vinculado con Morena. Antes de incorporarse a la actividad legislativa desarrolló su carrera profesional en la educación primaria y participó en organizaciones del sector magisterial.

Su trayectoria política dentro de Morena comenzó antes de su llegada al Senado. Fue consejero estatal, promotor de la Soberanía Nacional, candidato a diputado federal, consejero nacional y secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal del partido.

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