¿Quién es Elí César Cervantes, nombrado por Morena coordinador de la Defensa de la Transformación en SLP?

Elí César Eduardo Cervantes Rojas fue nombrado por Morena coordinador de la Defensa de la Transformación en San Luis Potosí.

Elí César Cervantes Rojas fue nombrado por Morena como Coordinador de la Defensa de la Transformación en San Luis Potosí, quien coordinará la militancia en el estado de cara a las elecciones de 2027.

Cervantes Rojas fue el nombramiento número 11 de Morena y, con éste, el exsenador se alista para representar al guinda, que en el próximo año no va en coalición en dicho estado.

“Nos da mucho gusto que decida participar encontrando este consenso de la militancia. Es un compañero de probada militancia, del cual tenemos las mejores referencias y, sobre todo, la militancia en el estado”, dijo la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel durante el nombramiento.

¿Quién es Elí César Cervantes, coordinador de la Defensa de la Transformación en San Luis Potosí?

Elí César Cervantes Rojas nació el 22 de octubre de 1983, en San Luis Potosí capital.

Cervantes Rojas es Licenciado en Educación Primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado; cuenta además con estudios de maestría en Educación Primaria y Docencia en Educación Superior, así como un posgrado en Educación.

Elí César Eduardo Cervantes Rojas (centro), en un evento en SLP, en fotografía de archivo. ı Foto: FB del funcionario

Trabajó como profesor de educación básica desde 2004 hasta 2021. También tuvo participación sindical: fue integrante de la CNTE entre 2004 y 2012 y posteriormente ocupó una responsabilidad en la estructura de la Sección 26 del SNTE.

Es un compañero militante, fundador, es un maestro que ha estado en las comunidades rurales atendiendo a nuestra niñez. Se ha especializado en pedagogía; una causa muy importante para nosotros es la educación y la justicia social Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena



El coordinador estatal de Morena milita el guinda desde 2012. Ha sido consejero estatal y nacional, promotor de la Soberanía Nacional, candidato a diputado federal y secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal.

Elí César Eduardo Cervantes Rojas, en un evento en SLP, en fotografía de archivo. ı Foto: FB del funcionario

Entre sus cargos más relevantes se encuentra el de senador: llegó al Senado como suplente de Primo Dothé Mata, y sumió la titularidad el 12 de mayo de 2021, después de que Dothé solicitó licencia.

Permaneció en el Senado hasta el regreso de Dothé en junio de 2023. Asimismo, fue candidato a diputado federal.

Su último cargo relevante fue director general del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí. Renunció al mismo para contender en el proceso interno de Morena.

Como sindicalista estuvo con muchos otros maestros luchando contra esta reforma. Al ser fundador ha caminado de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena



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