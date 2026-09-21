En cinco años, Ricardo Gallardo ha invertido más de 30 mil mdp para seguridad en San Luis Potosí

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 21 de septiembre de 2026.

De cara al último año de administración, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona busca que San Luis Potosí sea la entidad más segura en México, al anunciar que contempla una inversión de más de 7 mil millones de pesos en seguridad pública.

Durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno desde el Centro de Negocios Potosí, el mandatario informó que San Luis Potosí se posiciona como el tercer Estado más seguro a nivel nacional.

“Pero este gobierno y los potosinos no nos queremos conformar con eso. ¡Queremos ser el Estado más seguro del país!”, sostuvo.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 21 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Previamente, en un informe en video para presentar un balance quinquenal, el gobierno de San Luis Potosí expuso la inversión de 30 mil millones de pesos en seguridad, así como la creación de la Guardia Civil Estatal al inicio de la administración.

En ese sentido, afirmó que con distintas acciones en la materia, entre ellas el aumento de salarios de policías e inversión en equipamiento, los delitos de alto impacto han disminuido en casi 80 por ciento.

Además, durante los primeros seis meses de 2026, San Luis Potosí ocupó el primer lugar nacional en reducción de homicidios, con una disminución de más del 80 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Para mantener estos resultados, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para establecer un salario mínimo de 14 mil pesos para integrantes de corporaciones municipales, a las que también entregaron vehículos oficiales para fortalecer sus operaciones.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 21 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

A lo anterior, se suma un aumento salarial a elementos de la Guardia Civil Estatal, custodios y personal administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, con recursos por más de 235 millones de pesos.

Al destacar la colaboración con el Gobierno Federal, se recordó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se ha reunido en dos ocasiones con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para coordinar operativos entre la Guardia Nacional y la Guardia Civil.

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, asistió al evento la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora; además, acudieron presidentes municipales, legisladores estatales, federales y dirigentes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), e invitados especiales como integrantes de la agrupación Los Acosta, el cantante Julión Álvarez y el exboxeador Julio César Chávez González.

Más temprano, el secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, entregó el Quinto Informe de Gobierno al Congreso del Estado de San Luis Potosí.

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cehr