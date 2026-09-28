Así es Lugano, Suiza, el paraíso donde vive Amílcar Olán

Amílcar Olán, amigo y supuesto cómplice de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, se colocó en el centro del ojo público cuando este último comenzó a ser objeto de controversias. Ahora, tras meses de misterio, se identificó que el empresario vive en Lugano, Suiza, una ciudad paradisíaca en Europa.

El empresario Jorge Amílcar Olán solía ser un desconocido, hasta que controversias de su amigo “Andy” —como el retiro de su visa estadounidense— llamaron la atención sobre él y otras personas cercanas que, supuestamente, integran un “clan” dedicado a actividades ilícitas, según acusaciones de figuras de la oposición.

🔎 Jorge Amílcar Olán fue ubicado en Lugano, Suiza, donde rechazó responder preguntas de reporteros y protagonizó un altercado al intentar quitarle el teléfono a un camarógrafo.



El empresario, señalado como cercano a Andrés Manuel López Beltrán, ha sido relacionado en… pic.twitter.com/XQfl18mt2L — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 28, 2026

Mientras López Beltrán es una figura ampliamente conocida en la política nacional —principalmente, por ser hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador—, de Amílcar Olán se conocía poco.

Ahora, más detalles han surgido de la vida de este empresario: que estudió junto con “Andy”, que asistió a la boda de la hija de Hernán Bermúdez Requena —ahora detenido— y que vive en Lugano, Suiza, una ciudad tranquila y paradisíaca en el oeste de Europa.

¿Dónde está y cómo es Lugano, Suiza, el paraíso donde vive Amílcar, Olán, amigo de “Andy” López?

Una investigación de Televisión Azteca reveló que Amílcar Olán vive en Lugano, Suiza. Dicho medio de comunicación asegura que el empresario vive “escondido” y se le mira “nervioso”, pero gozando de una vida frugal pese a los “millones” que generó con actividades ilícitas.

A Lugano, Suiza, se le llama "la Suiza italiana". ı Foto: Captura de video (YT Swiss View)

Pero, ¿cómo es esta ciudad? Lugano está en el sureste de Suiza, en el cantón del Tesino, a orillas del lago de Lugano (también llamado Ceresio). Está muy cerca de la frontera con Italia; Milán queda a alrededor de una hora en tren, lo que la convierte en un puente natural entre Suiza y el norte de Italia. Por lo anterior, es una ciudad de habla italiana y con fuerte influencia de este país.

Lugano cuenta con un clima de tipo mediterráneo-alpino; se mencionan unos 280 días de sol al año, lo que la hace particularmente soleada para estándares suizos.

Es el tercer centro financiero de Suiza y principal polo económico de la Suiza italófona, con fuerte presencia bancaria y de servicios.

Sin embargo, no es una ciudad tan bulliciosa y habitada como Zúrich o Ginebra . Por el contrario, se considera una ciudad tranquila y segura, con unos 68 mil habitantes y unas 150 mil personas en el área metropolitana.

Lugano, Suiza, es una ciudad con una fuerte influencia italiana. ı Foto: Captura de video (YT Swiss View)

Su posición lacustre y montañosa la hace un nodo turístico clave (cruceros, excursiones a montañas como Monte San Salvatore y Monte Brè). Entre sus monumentos y puntos turísticos más conocidos se encuentran la Piazza della Riforma, la Catedral de San Lorenzo, el Museo delle Culture y el Museo de Hermann Hesse, entre otros.

De acuerdo con el reportaje de Azteca Noticias, Amílcar Olán vive una vida tranquila y frugal, frente a una escuela. No sale de casa salvo para llevar a sus hijos al colegio y todos los días sale a un parque público a hablar por teléfono.

Cuando una fiscalía (@FGRMexico) no investiga con las pruebas que tiene enfrente, la pregunta deja de ser "¿por qué no actúa?" y se convierte en otra: ¿a quién está protegiendo @ErnestinaGodoy_ con su silencio?



El socio del #ClanDelMalestar de @amlopezbeltran camina libre por… pic.twitter.com/H3uWRS4wcv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2026

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