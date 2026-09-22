MC no busca a “desilusionados” de Morena

Movimiento Ciudadano (MC) no está en búsqueda de militantes inconformes de Morena que hayan quedado fuera del proceso interno para definir a los coordinadores estatales, afirmó el emecista Clemente Castañeda.

Cuestionado sobre las diferencias que han surgido al interior de Morena durante la definición de perfiles rumbo a las elecciones de 2027 y sobre si MC contempla sumar a alguno de los inconformes, el coordinador de MC el Senado rechazó que exista una estrategia para atraer a quienes resulten desplazados de las decisiones del partido oficialista.

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Aunque descartó que MC busque aprovechar esas inconformidades para incorporar nuevos cuadros, Castañeda sí lanzó críticas al procedimiento de Morena y sostuvo que el partido está adelantando los tiempos electorales.

El senador aseguró que su partido ya presentó los recursos correspondientes ante las autoridades electorales para intentar frenar estas actividades. Denunció que el adelanto de las definiciones políticas puede tener consecuencias en el desempeño de los servidores públicos, al concentrar su atención en las disputas antes de los tiempos establecidos.