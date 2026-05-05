Andrés Mijes alista licencia para buscar candidatura de Morena a gubernatura de NL

El Alcalde de Escobedo, Nuevo León, Andrés Mijes, pedirá hoy licencia para separarse del cargo y participar en el proceso interno de Morena para elegir a su coordinador estatal, quien se perfilará para encabezar la candidatura por la gubernatura en el 2027.

Andrés Mijes solicitará licencia temporal ante el Cabildo hoy a las 13:00 horas, que será efectiva a partir del 1 de junio, con lo que se podrá dedicar a las labores partidistas.

Informes en Nuevo León, señalan que el 22 de junio se realizará el registro de quienes aspiren a la candidatura, por lo que la expectativa es que la convocatoria respectiva se lance los primeros días de ese mes.

El Alcalde interino sería seleccionado por el Cabildo un día antes que la licencia solicitada por Mijes inicie su vigencia.

El pasado 7 de marzo, Morena determinó a nivel nacional las reglas y las fechas para la selección de sus coordinadores estatales.

Será el 22 de junio cuando se registre a los seleccionados para las 17 gubernaturas en disputa el próximo año.

En el proceso en Nuevo León, Andrés Mijes es uno de los aspirantes, además de Waldo Fernández, Senador; Tatiana Clouthier, titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior; Clara Luz Flores, Titular de la Unidad de Asuntos Religiosos y Prevención Social de la Segob, y Judith Díaz, Senadora.

“(La solicitud de licencia) es la señal de que voy con todo”, dijo el Alcalde recientemente, “es la señal de que Nuevo León ya necesita un Gobierno a la altura de su grandeza”.

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FGR