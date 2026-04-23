Alcalde de Escobedo responde a Miguel Flores por obras del Triángulo Norte

El presidente municipal de Escobedo, Nuevo León, Andrés Mijes, pidió a Miguel Flores, secretario general de Gobierno, no hacer quedar mal la palabra del gobernador Samuel García por obras del Triángulo Norte.

En un video, Andrés Mijes se dirige al secretario de Gobierno, Miguel Flores, quien ha alegado que el Estado dejó de entregar recursos porque el Municipio de Escobedo no comprobaba que fueran utilizados para la obra del Triángulo Norte.

Andrés Mijes reiteró que dicha obra, que busca rehabilitar el cruce de la Carretera a Colombia, el Libramiento Noroeste y la Carretera a Laredo, ayudaría no solo a Escobedo sino también a los municipios de El Carmen, Salinas Victoria y otros.

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“Las obras que se están haciendo en el Triángulo Norte no son para ensalzar al Municipio, para realzar o que se luzca el Municipio”, expresó Mijes en el video. “Son obras que benefician a gran parte del norte de Nuevo León. Benefician a Escobedo pero también a El Carmen, a Salinas, y a municipios del Valle de las Salinas... es gente que tarda mucho tiempo en trasladarse a sus hogares después de sus trabajos o de sus hogares a sus trabajos”.

Ante dicha necesidad, el Alcalde Andrés Mijes, pidió al Gobernador Samuel García a “no fallarle” a Nuevo León.

“Los medios no mienten, y en la nota de esa época están precisando quién se comprometió a ejecutar y dar los recursos para la obra” dijo.

“No fallen, no le fallen a Nuevo León, Gobernador, no le falles a Nuevo León”.

El Triángulo Norte no es de un municipio.



Es de toda la Zona Metropolitana, de todo el estado y de nuestra economía.



Secretario, NO te confundas.



Esa obra SÍ la necesitan cientos de EMPRESAS que generan empleos y miles de FAMILIAS que todos los días salen a trabajar y merecen… pic.twitter.com/9IvaoTohie — Andrés Mijes (@andresmijesmx) April 23, 2026

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FGR