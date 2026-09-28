Ana Lilia Rivera es designada coordinadora de la Defensa de la Transformación por Morena en Tlaxcala

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) designó este lunes a Ana Lilia Rivera como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tlaxcala.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció este lunes la designación de la senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera como coordinadora de los trabajos de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tlaxcala, con miras al proceso electoral de 2027.

Durante el acto realizado en la Ciudad de México, Ariadna Montiel Reyes destacó la participación de la militancia tlaxcalteca, de los aspirantes que participaron en el proceso interno y de representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“La decisión del pueblo de Tlaxcala ha sido que será la senadora Ana Lilia quien sea la encargada de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en el estado de Tlaxcala”, anunció la dirigente morenista Ariadna Montiel Reyes.

Ariadna Montiel Reyes atribuyó la decisión a la cercanía de Rivera con la población y al conocimiento que tiene del territorio y de los problemas que enfrenta la entidad.

“Felicidades para ella porque el pueblo ha decidido que sea ella quien coordine estas tareas”, expresó.

La dirigente de Morena Ariadna Montiel Reyes sostuvo que la coordinación tendrá como objetivo fortalecer la organización territorial del partido y mantener el trabajo de su movimiento en la entidad.

El anuncio ocurre después de un proceso interno en el que Rivera figuró como una de las principales aspirantes, junto con el alcalde con licencia de Tlaxcala capital, Alfonso Sánchez García. Antes de la definición, la dirigencia nacional había señalado que sería la propia conducción de Morena la encargada de comunicar oficialmente el resultado.

Ana Lilia Rivera Rivera, quien fue presidenta de la Mesa Directiva del Senado, se registró para participar en el proceso interno de Morena y durante la contienda llamó a preservar la unidad del movimiento y mantener el trabajo cercano con la ciudadanía.

La designación de Ana Lilia Rivera Rivera la coloca al frente de la estructura política de Morena en Tlaxcala rumbo a la elección de 2027. Sin embargo, la coordinación partidista no equivale por sí misma al registro de una candidatura a la gubernatura, cuya definición deberá realizarse conforme a las reglas y tiempos del proceso electoral correspondiente.

Ana Lilia Rivera llama a la unidad de Morena tras asumir coordinación en Tlaxcala

Tras ser designada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera llamó a la unidad de Morena y sostuvo que ninguna aspiración personal debe estar por encima del proyecto político de la transformación.

En su primer discurso como coordinadora, Ana Lilia Rivera Rivera agradeció la decisión de la dirigencia nacional y reconoció a los demás participantes en el proceso interno, a quienes ofreció “respeto” y “mano extendida” para trabajar en conjunto.

“Mi reconocimiento, mi respeto y mi mano extendida”, expresó Rivera al dirigirse a sus compañeros que también participaron en la contienda por la coordinación.

Ana Lilia Rivera Rivera también hizo un llamado a la militancia de su partido en Tlaxcala para cerrar filas y participar en la nueva etapa de organización.

“Porque hacemos falta, aquí nadie se excluye, aquí todos somos necesarios”, afirmó Ana Lilia Rivera Rivera.

Ana Lilia Rivera Rivera aseguró que asumirá la responsabilidad con humildad y destacó su vínculo con Tlaxcala, entidad que, dijo, ha recorrido durante 29 años.

En ese sentido, anunció que comenzará de inmediato el trabajo territorial.

“A partir de mañana, si no es que hoy mismo por la tarde, cuando llegue a mi estado, empezaría a recorrer calle por calle, barrio por barrio, comunidad por comunidad, como lo he hecho durante 29 años de mi vida”, señaló.

La nueva coordinadora también agradeció a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, así como a los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, por la conducción del proceso interno y por escuchar las dudas de los participantes.

Ana Lilia Rivera Rivera extendió además el reconocimiento al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), representado en el acto por Arturo Escobar, coordinador nacional electoral, quien previamente llamó a la militancia del Verde a cerrar filas con la nueva coordinadora.

El mensaje de Ana Lilia Rivera Rivera incluyó una referencia al discurso pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum al concluir su recorrido por el país con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. La morenista retomó el llamado a colocar el interés nacional por encima de las aspiraciones individuales.

“Ninguna aspiración personal puede ser más grande que la aspiración a que México siga siendo dueño de su destino y sus decisiones”, sostuvo.

Ana Lilia Rivera Rivera planteó que el momento político que atraviesa el país exige, desde su perspectiva, que los integrantes del movimiento mantengan “altura de miras” y privilegien la unidad.

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