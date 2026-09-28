¿Quién es Ana Lilia Rivera, designada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Tlaxcala?

Ana Lilia Rivera fue designada coordinadora de la Defensa de la Transformación en Tlaxcala.

Morena designó a Ana Lilia Rivera como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Tlaxcala, con lo cual la senadora con licencia encabezará la militancia del guinda y aliados en el estado rumbo a 2027.

Así lo informó la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, en el nombramiento número 12 de perfiles del movimiento de la Transformación rumbo al siguiente proceso electoral.

Ana Lilia Rivera, en fotografía de archivo. ı Foto: Facebook de la senadora

¿Quién es Ana Lilia Rivera, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Tlaxcala?

Ana Lilia Rivera Rivera es originaria de Calpulalpan, Tlaxcala, y es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con diplomados en Políticas Públicas con Enfoque de Género.

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Militó en el PRD entre 2000 y 2014 y participó en campañas políticas vinculadas con Andrés Manuel López Obrador, posteriormente presidente. Después, Rivera Rivera se integró a Morena.

Ana Lilia Rivera, en fotografía de archivo. ı Foto: Facebook de la senadora

Diputada local y participación en fundación de Morena

En 2008-2011 fue diputada local en la LIX Legislatura del Congreso de Tlaxcala. También fue candidata a la presidencia municipal de Calpulalpan en 2010.

Posteriormente participó en la construcción de Morena en Tlaxcala. En 2014 fue secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal Fundacional de Morena y posteriormente ocupó responsabilidades en la estructura nacional del partido.

Su trayectoria partidista se ha vinculado particularmente con temas campesinos, indígenas, soberanía alimentaria y defensa del maíz nativo.

Ana Lilia Rivera, en fotografía de archivo. ı Foto: Facebook de la senadora

Senadora, entre sus cargos más relevantes

En 2018 llegó al Senado de la República por Morena y fue reelegida para el periodo iniciado en 2024. Durante la LXIV y LXV Legislaturas presidió la Mesa Directiva del Senado entre septiembre de 2023 y agosto de 2024.

También presidió la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Maíz nativo, destacado en su agenda legislativa

Uno de los elementos más identificables de su trayectoria legislativa es la defensa del maíz nativo. En abril de 2019 presentó junto con Jesusa Rodríguez la iniciativa para expedir la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo.

La legislación fue aprobada por ambas cámaras y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020.

También ha participado en la agenda relacionada con derecho a la alimentación, desarrollo rural y soberanía alimentaria.

Pidió licencia para contender en proceso interno

Rivera solicitó licencia por tiempo indefinido al Senado con efectos a partir del 23 de junio de 2026, con el objetivo de participar en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Tlaxcala.

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