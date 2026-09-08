Tlaxcala busca candidatura a Ciudad Americana del Deporte 2027

La titular del Ejecutivo estatal, Lorena Cuéllar Cisneros, expuso los logros en materia de infraestructura comunitaria.

La entidad de Tlaxcala formalizó su postulación para convertirse en la Ciudad Americana del Deporte 2027 ante el comité evaluador de la organización internacional ACES América. La propuesta busca consolidar las políticas públicas locales que han transformado espacios comunitarios e impulsado la economía popular en la región.

Durante la presentación en el Teatro Xicohténcatl, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros expuso que el proyecto se respalda en una bolsa acumulada de 675 millones de pesos invertidos entre 2022 y 2026. Estos recursos permitieron la rehabilitación de 657 espacios públicos y deportivos en diversos municipios.

“Hoy hemos demostrado que todos los sueños son posibles. Buscamos que el deporte sea una herramienta de transformación comunitaria, desarrollo económico y construcción de entornos de paz para las familias”, afirmó la mandataria estatal durante el encuentro con evaluadores internacionales.

La estrategia ha permitido la realización de 15 competencias internacionales y más de un centenar de torneos locales y nacionales. Según cifras oficiales, esta actividad generó una derrama económica superior a 60 millones de pesos, beneficiando directamente a comercios, artesanos, transporte y al sector turistero de la entidad.

La presentación oficial del proyecto tuvo como escenario el histórico Teatro Xicohténcatl. ı Foto: Especial.

En el ámbito competitivo, el estado incrementó la matrícula de atletas en escuelas de iniciación, pasando de 800 a más de 3 mil 500 deportistas. Esto derivó en un desempeño histórico durante la Olimpiada Nacional 2026, donde la delegación tlaxcalteca obtuvo 61 medallas tras reforzar la preparación y equipamiento.

Por su parte, Gonzalo Cuesta Nieto, integrante de la Comisión Evaluadora de ACES América, destacó que la certificación valora el impacto social. “Invertir en deporte implica destinar recursos a salud, juventud e inclusión. Queremos que Tlaxcala sea un territorio que apueste por el deporte como motor de cambio”, señaló.

El presupuesto asignado al Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) tuvo un incremento significativo al pasar de 12 millones de pesos al inicio del periodo a 164 millones de pesos previstos para 2026, lo que representa un crecimiento acumulado sin precedentes en la administración pública estatal.

ACES América, con sede en Bruselas, evaluará el expediente tlaxcalteca junto a especialistas de Colombia, Chile, España y México. El dictamen final determinará si la entidad recibe la certificación internacional que avale su modelo de desarrollo deportivo y social.

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JVR