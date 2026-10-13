¿Quién es Katie Zacharia, nueva secretaria de Prensa de Donald Trump? Controversias y perfil

En un nuevo movimiento dentro de la Casa Blanca, antes de las importantes elecciones intermedias en Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció un relevo en su Departamento de Prensa: nombró a Katie Zacharia en lugar de Karoline Leavitt.

Zacharia, conocida comentarista de Fox News y medios conservadores, se integra así al gobierno de Trump, en un movimiento que, según analistas, busca contribuir a la recuperación de la popularidad del republicano, que sufrió una leve caída reciente antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

La nueva vocera de la Casa Blanca es un personaje reconocido entre republicanos y conservadores. No obstante, ha estado envuelta en diversas controversias: desde apoyo a teorías conspirativas como el Pizzagate o QAnon hasta dudas sobre su profesión.

¿Quién es Katie Zacharia, nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca?

Katie Zacharia, nueva secretaria de Prensa de Donald Trump, es originaria de Huntington Beach, California, Estados Unidos.

Estudió Derecho en Pepperdine Caruso School of Law. Según un reporte de NBC News, Zacharia forma parte del consejo decano de esa institución y, además, tiene cuatro hijos.

Después de graduarse de Derecho en 2011, se trasladó a China, donde ejerció en el despacho Zhong Lun.

Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

Sin embargo, su trabajo más relevante fue en su país natal, apoyando a la causa conservadora. Durante el mandato del expresidente George W. Bush (2000 - 2008) fue interna en la Casa Blanca.

Posteriormente, en 2024 Katie Zacharia se incorporó a la organización conservadora Fix California y, posteriormente, se convirtió en una comentarista habitual para las cadenas Fox News, Fox Business y Newsmax, donde defendió posturas en favor de la causa del movimiento trumpista Make America Great Again (MAGA).

Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca; al frente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ı Foto: Reuters

A partir de ahí se fue acercando más y más a la administración Trump: en marzo de 2026 ejerció brevemente como vocera dentro del Departamento de Seguridad Nacional y, finalmente, desde junio de 2026, trabajó como asesora sénior de comunicaciones para Truth Social (red social fundada por Trump, donde emite su comunicación escrita) y su empresa matriz Trump Media & Technology Group.

El 9 de octubre, el presidente Donald Trump nombró a Katie Zacharia como secretaria de Prensa tras la salida de Karoline Leavitt, quien dejó el cargo argumentando que necesitaba pasar más tiempo con sus hijos pequeños.

Comentarios antivacunas, difusión de teorías conspirativas y dudas sobre su profesión: las controversias de Katie Zacharia

Aunque el perfil de Katie Zacharia, nueva secretaria de Prensa de Trump, refleja una larga trayectoria en el Derecho, la Casa Blanca y la comunicación, la nueva funcionaria estadounidense no ha estado exenta de controversias.

Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

Tras su nombramiento, los medios The Daily Beast y The Wrap hicieron un recuento de los comentarios que Zacharia difundió en redes sociales en años anteriores, los cuales apoyaban teorías conspirativas que, si bien eran ampliamente difundidas por los grupos republicanos, no contaban con el sustento documental ni científico que las respaldaran.

Zacharia emitió comentarios contra las vacunas de COVID-19, respaldando la teoría de que provocaban abortos espontáneos en las mujeres, lo cual nunca ha sido comprobado. También, respaldó la teoría conspirativa del “Pizzagate”, según la cual miembros prominentes del rival Partido Demócrata están involucrados en una compleja red de pedofilia, lo cual no ha sido documentado ni comprobado.

cc: @pepperdine College of Health Science



“In August she reposted an article claiming that ‘8 in 10 women had a miscarriage after getting the COVID vaccine’—a statistic wildly at odds with actual scientific data.”https://t.co/PUu7wvz2IA pic.twitter.com/FrgrjjzfsX — George Conway ⚖️🇺🇸 (@gtconway3d) October 10, 2026

La ahora secretaria de Prensa también emitió comentarios en favor de desplegar al Ejército en Los Ángeles durante las protestas de 2025 a partir de “suspender el habeas corpus”; otros vinculando el medicamento abortivo mifepristona con un gas empleado con los nazis en los campos de exterminio durante el Holocausto y en favor del grupo de extrema derecha QAnon.

Sin embargo, su controversia más llamativa y relevante está relacionada con una supuesta usurpación de profesión .

Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

Una investigación del medio Popular Information encontró que, si bien Zacharia cuenta con el título de Derecho por la Universidad de Pepperdine, no está habilitada para ejercer.

El medio buscó registros de admisión profesional en los 50 estados y Washington D. C. sin encontrar constancia de que estuviera habilitada.

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