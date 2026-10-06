Estados Unidos busca retirar 40 ciudadanías

El Departamento de Justicia de EU ha presentado los 40 casos de ciudadanía como el mayor volumen de denuncias de desnaturalización en la historia reciente.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó 40 nuevos casos para retirar la ciudadanía a personas naturalizadas, acusadas de ocultar presuntos delitos cometidos antes de obtener la nacionalidad.

Las solicitudes, presentadas entre finales de agosto y principios de octubre, incluyen casos relacionados con lavado de dinero, abuso sexual infantil, fraude de visas y evasión fiscal. Entre los señalados hay personas originarias de México, Pakistán, China y Sierra Leona.

“El anuncio de hoy marca el mayor esfuerzo de revocación de la ciudadanía en la historia moderna”, afirmó el fiscal general, Todd Blanche. La dependencia sostuvo que varios acusados ocultaron delitos u otros datos personales durante sus trámites de naturalización. La mayoría recibió condenas después de prestar juramento como ciudadanos.

Dos personas también enfrentan acusaciones de espionaje en favor de China. El gobierno argumentó que los delitos ocurrieron antes de obtener la nacionalidad y que, por ello, no cumplían con el requisito de “buena moral”.

La ley estadounidense permite a los fiscales solicitar ante tribunales la desnaturalización de personas nacidas en el extranjero cuando ocultaron deliberadamente información relevante que impide concederles la ciudadanía. Este recurso existe desde hace décadas y fue utilizado, entre otros casos, contra personas que ocultaron su participación en el Holocausto o crímenes de guerra.

La administración Trump buscó ampliar su aplicación como parte de su política migratoria. Organizaciones de derechos humanos rechazaron esa estrategia y advirtieron que dejaría a algunas personas sin nacionalidad.

Se planteó retirar la ciudadanía a estadounidenses de origen somalí tras acusaciones de fraude en Minnesota. Republicanos, como Andy Ogles, propusieron hacerlo con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, nacido en Uganda. Trump mencionó esa posibilidad contra Elon Musk.